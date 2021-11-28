Рамсдейл предвкушает противостояние с Роналду

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл заявил, что находится в предвкушении дуэли с нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Улучшение результатов "Арсенала" в этом сезоне после провального старта во многом связано с отличной игрой Рамсдейла, вытеснившего из ворот Бернда Лено.



В последних матчах Рамсдейл совершил несколько просто шедевральных сейвов, но в следующий четверг его ожидает по-настоящему непростое испытание — "канониры" отправятся на "Олд Траффорд". И Аарон уже предвкушает противостояние с многократным обладателем "Золотого мяча".



"Я никогда не думал, что буду играть против Роналду, но я правда надеюсь, что он выйдет против нас, потому что это даст мне возможность проверить себя".



"Ты всегда хочешь участвовать в такого рода матчах, и нет ощущения лучше, чем ощущение, когда ты противостоял Роналду и выиграл битву с ним", — цитирует Рамсдейла Evening Standard.