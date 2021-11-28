Бербатов рассказал, что его тревожит в Рангнике
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов поведал, что его тревожит в заступающем на должность временного тренера "красных дьяволов" Ральфе Рангнике.
Временного тренера на остаток этого сезона "Юнайтед" неожиданно отыскал в московском "Локомотиве", где Рангник с июля трудился руководителем по спорту и развитию.
Ральф обладает сильной репутацией у себя на родине в Германии, но к своим 63 годам так и не поработал ни с одним из топ-клубов, и это беспокоит Бербатова.
"Он пользуется большим уважением в мировом футболе, но, при всем к нему уважении, он тренировал команды вроде "Шальке", "Штутгарта" и "Лейпцига", так и не поработав с действительно большими командами".
"Юнайтед" — один из крупнейших клубов в мире, так что это будет нечто новое для него. Будет интересно посмотреть, как он справится в этой ситуации", — сообщил Бербатов Betfair.
28.11.2021 09:00
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