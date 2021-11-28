Гвардиола заявил, что не возглавит другой английский клуб

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что никогда не возглавит другой английский клуб, но не исключает свое назначение в сборной Англии.

Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года и пока никуда не собирается уходить. Однако у Хосепа все еще есть амбиции, которые он пока не реализовал в своей блестящей тренерской карьере. Эти амбиции касаются больших международных турниров.

"Хотел бы я однажды возглавить сборную Англии? Гарет Саутгейт трудится невероятным образом".

"Когда закончится мое время здесь, я бы с радостью поработал на Чемпионате Европы или Чемпионате Мира. Я был бы счастлив пережить это. Я знаю, что это непросто, потому что обычно есть не так много вакансий. Это сложно, но я хотел бы попробовать".

"Если нет, то нет. Не проблема — я буду тренировать клуб".

"Но в Англии я всегда буду связан с "Манчестер Сити". Если мне будет суждено вернуться, то только в "Манчестер Сити". Если они захотят меня. Я не думаю, что буду тренировать другой клуб в Англии. Я являюсь частью "Манчестер Сити", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, сборная Англии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2021 08:00

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  1. chr1s8rown 28.11.2021 08:13 # chr1s8rown
    Шарлатан последний
    Говорит что получает удоволствие от футбола
    На деле стал лыцым пидором
    Псина голубая

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  2. englandonelove 28.11.2021 08:12 # englandonelove
    КОРОЛЬ!!!

    Не то что клопп продажный гей , уже этим летом за хороший контракт побежал бы тренировать МЮ

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