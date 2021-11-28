Гвардиола заявил, что не возглавит другой английский клуб

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что никогда не возглавит другой английский клуб, но не исключает свое назначение в сборной Англии.

Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года и пока никуда не собирается уходить. Однако у Хосепа все еще есть амбиции, которые он пока не реализовал в своей блестящей тренерской карьере. Эти амбиции касаются больших международных турниров.



"Хотел бы я однажды возглавить сборную Англии? Гарет Саутгейт трудится невероятным образом".



"Когда закончится мое время здесь, я бы с радостью поработал на Чемпионате Европы или Чемпионате Мира. Я был бы счастлив пережить это. Я знаю, что это непросто, потому что обычно есть не так много вакансий. Это сложно, но я хотел бы попробовать".



"Если нет, то нет. Не проблема — я буду тренировать клуб".



"Но в Англии я всегда буду связан с "Манчестер Сити". Если мне будет суждено вернуться, то только в "Манчестер Сити". Если они захотят меня. Я не думаю, что буду тренировать другой клуб в Англии. Я являюсь частью "Манчестер Сити", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.