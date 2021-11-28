Тухель вспомнил, как Рангник помог ему стать тренером

Рулевой "Челси" Томас Тухель вспомнил, как Ральф Рангник помог ему выбрать тренерскую профессию.

Из-за травмы колена Тухель был вынужден завершить свою игровую карьеру уже в 24 года.



Вскоре Томас поступил в университет и обучался экономике, однако вмешательство Рангика, который со дня на день возглавит "Манчестер Юнайтед", круто изменило жизнь Томаса.



"Я был обычным студентом, но в качестве подработки я трудился в баре раз или два в неделю. То было великолепное время для меня".



Ральф позвонил мне, потому что он был моим бывшим тренером (по "Ульму"). Он знал, что я учусь в Штутгарте".



"Он спросил, могу ли я попробовать себя в академии, и так я вышел на контакт с академией "Штутгарта".



"Я провел четыре месяца просто в качестве ассистента в юношеской академии, после чего пошел на тренерские курсы и стал тренером команды U-14. Я по-прежнему работал в баре, пробуя себя тренером, а также продолжал учиться экономике. Но он открыл для меня эту дверь".



"В определенный момент ты должен войти в эту дверь и постараться получить максимум. Это я и сделал. Я сделал это, потому что меня поддерживали люди вроде Ральфа, а также многие другие, начиная с моего отца", — цитирует Тухеля Daily Mirror.