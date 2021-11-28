13-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 28 ноября, пятью поединками завершится 13-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — ЭВЕРТОН 17:00



В прошлый уикенд "Брентфорд" прервал серию из четырех поражений кряду в Премьер-Лиге, сыграв вничью с "Ньюкаслом" (3:3), однако дома "пчелы" не знаю побед уже пять матчей подряд в чемпионате. Безвыигрышная серия "Эвертона" достигла уже шести поединков Премьер-Лиги кряду, и это худший отрезок со времен Сэма Эллардайса в январе 2018. Последний раз эти соперники встречались в чемпионате аж в 1954 году, когда "ириски" победили дома 6:1.



Из лазарета "Брентфорда" возвращаются Мадс Соренсен, Матиас Йенсен и Йоан Висса, но Матиас Йоргенсен едва ли готов сыграть в воскресенье.



Полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре пройдет фитнес-тест. Демарай Грей залечил мышечную травму. Мейсон Холгейт и Ришарлисон дисквалифицированы. Йерри Мина, Андре Гомеш, Том Дэвис и Доминик Калверт-Левин пока не вернулись в строй.



БЕРНЛИ — ТОТТЕНХЭМ 17:00



"Бернли" продолжает буксовать, одержав лишь одну победу в 15 последних матчах Премьер-Лиги (6 ничьих, 8 поражений). От "Тоттенхэма" ожидают реакции на позорное поражение в Лиге Конференций от "Муры" посреди недели (2:1). "Бордовые" выиграли только одну из 12 последних встреч со "шпорами" в чемпионате (3 ничьи, 8 поражений).



Нападающий "Бернли" Эшли Барнс надорвал мышцу бедра. Джеймс Тарковски и Эшли Вествуд отбывают дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.



Единственная подтвержденная потеря "Тоттенхэма" — травмированный защитник Кристиан Ромеро.



ЛЕСТЕР — УОТФОРД 17:00



Главный тренер "Уотфорда" Клаудио Раньери впервые приедет на "Кинг Пауэр" с момента своего увольнения из "Лестера" в 2017 году. "Лисы" проиграли оба своих предыдущих домашних матча в Премьер-Лиге с общим счетом 0:5. "Шершни" находятся в приподнятом духе, разгромив "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд (4:1). "Лестер" выиграл все шесть домашних встреч с "Уотфордом" в Премьер-Лиге с общим счетом 12:1.



Защитник "Лестера" Джонни Эванс под вопросом из-за проблем с бедром. Рикарду Перейра, Джеймс Джастин, Весле Фофана и Юри Тилеманс травмированы.



"Уотфорд" на время лишился Исмаилы Сарра и Николя Нкулу. Юрай Куцка возвращается после дисквалификации.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВЕСТ ХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция



Обе команды располагаются в топ-4 и находятся на расстоянии в три очка друг от друга. "Манчестер Сити" не пропускал в шести из последних семи домашних матчей в Премьер-Лиге, в оставшемся проиграв "Кристал Пэлас" со счетом 0:2. "Вест Хэм" одержал четыре победы кряду в чемпионате, пока в прошлый уикенд не был бит "Вулверхэмптоном" (1:0). "Горожане" выиграли девять из 10 встреч с "молотобойцами" в Премьер-Лиге при Хосепе Гвардиоле, забив 28 голов и пропустив пять.



"Сити" предстоит оценить состояние полузащитников Фила Фодена и Джека Грилиша. Кевин Де Брюйне все еще отходит от последствий коронавирусной болезни. Ферран Торрес травмирован и, по слухам, пакует чемоданы в "Барселону".



В старт "Вест Хэма" должны вернуться Лукаш Фабиански и Мичейл Антонио, отдохнувшие во время матча Лиги Европы против "Рапида". Анджело Огбонна тяжело травмирован.



ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция



"Челси" уверенно идет по дистанции, проиграв лишь один из своих 12 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги и пропустив в них только четыре гола. "Манчестер Юнайтед" о подобной стабильности и надежности остается лишь мечтать — "красные дьяволы" потерпели пять поражений в семи последних поединках чемпионата (1 победа, 1 ничья) и только от "Уотфорда" в прошлый уикенд пропустили четырежды. Однако "Юнайтед" ни разу не уступил в семи последних встречах с "синими" в Премьер-Лиге (3 победы, 4 ничьи).



Защитник "Челси" Бен Чилуэлл надорвал крестообразные связки колена в матче Лиги Чемпионов против "Ювенуса" посреди недели. Тогда же Нголо Канте подвернул колено. Но должен быть в порядке Ромелу Лукаку.



Капитан "Юнайтед" Харри Магуайр дисквалифицирован. Люк Шоу может не сыграть из-за травмы головы. Фред и Эдинсон Кавани под вопросом. Рафаэль Варан и Поль Погба продолжают лечиться.