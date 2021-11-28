Рангник может купить Айдара в "Юнайтед"

Первым приобретением "Манчестер Юнайтед" при Ральфе Рангнике может стать 23-летний полузащитник "РБ Лейпциг" Амаду Айдара.

В самое ближайшее время Рангник заступит на тренерский мостик "Юнайтед". И хотя эта роль — временная, Ральф не покинет "Олд Траффод" после окончания сезона, а останется в качестве консультанта клуба.



Учитывая это, "Юнайтед" готов поддержать Рангника в зимнее трансферное окно, особенно когда речь идет о такой проблемной зоне, как центр поля, сообщает Daily Mirror.



В 2019 году именно Рангник перевез Амаду из "Ред Булл" в "РБ Лейпциг", где игрок сборной Мали заменил отправившегося в "Ливерпуль" Наби Кейта.



Правда, в борьбе за своего бывшего подопечного Рангник рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Ньюкасла". "Сороки" интересовались Айдара еще минувшим летом, но оказались не готовы выплатить 33 миллиона фунтов, что прописаны в контракте Амаду в качестве отступных.



"Мне очень нравится "Манчестер Юнайтед", и я смотрю как можно больше их матчей. Я мечтаю поиграть там", — признался Айдара Bild в 2019 году.