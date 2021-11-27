Погба не нужен "Реалу" даже бесплатно

"Реал" более не заинтересован в приглашении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который в конце сезона станет свободным агентом.

"Реал" имел давний интерес Погба, и следующее лето выглядело идеальным моментом для приглашения Поля, ведь тогда истекает контракт игрока сборной Франции с "Юнайтед".



Но когда дело дошло до переговоров с Погба и его агентом Мино Райолой, в Мадриде вдруг почувствовали, что зарабатывающий 290 тысяч в неделю Погба им "не подходит", сообщает Marca.



Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рад и дальше полагаться в центре поля на Луку Модрича, Тони Крооса и Каземиро. Ожидается, что теперь испанский гранд сосредоточится на укреплении других позиций.



Добавим, с января Погба сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами. Ранее 28-летнего француза также сватали в "Ювентус" и ПСЖ.