Погба не нужен "Реалу" даже бесплатно
"Реал" более не заинтересован в приглашении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который в конце сезона станет свободным агентом.
"Реал" имел давний интерес Погба, и следующее лето выглядело идеальным моментом для приглашения Поля, ведь тогда истекает контракт игрока сборной Франции с "Юнайтед".
Но когда дело дошло до переговоров с Погба и его агентом Мино Райолой, в Мадриде вдруг почувствовали, что зарабатывающий 290 тысяч в неделю Погба им "не подходит", сообщает Marca.
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рад и дальше полагаться в центре поля на Луку Модрича, Тони Крооса и Каземиро. Ожидается, что теперь испанский гранд сосредоточится на укреплении других позиций.
Добавим, с января Погба сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами. Ранее 28-летнего француза также сватали в "Ювентус" и ПСЖ.
27.11.2021 22:00
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Последние комментарии:
Француз на француза обмен с синей помойкой Почба на Канте
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Ай яй яй, жалко то как примата черножопого
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закономерно.
дурачок может теперь полностью себя посвятить безделью и окраске волос
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Клубов позволяющих себе его зп мало, плюс подъёмные за свободный трансфер придётся давать как за трансфер среднего игрока. Короче не выгодный он 😃
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В Ньюкасл
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Жестко однако
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