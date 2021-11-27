Погба не нужен "Реалу" даже бесплатно

Поль Погба "Реал" более не заинтересован в приглашении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который в конце сезона станет свободным агентом.

"Реал" имел давний интерес Погба, и следующее лето выглядело идеальным моментом для приглашения Поля, ведь тогда истекает контракт игрока сборной Франции с "Юнайтед".

Но когда дело дошло до переговоров с Погба и его агентом Мино Райолой, в Мадриде вдруг почувствовали, что зарабатывающий 290 тысяч в неделю Погба им "не подходит", сообщает Marca.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рад и дальше полагаться в центре поля на Луку Модрича, Тони Крооса и Каземиро. Ожидается, что теперь испанский гранд сосредоточится на укреплении других позиций.

Добавим, с января Погба сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами. Ранее 28-летнего француза также сватали в "Ювентус" и ПСЖ.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 27.11.2021 22:57 # hunter022
    Француз на француза обмен с синей помойкой Почба на Канте

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  2. acceptodessa 27.11.2021 22:28 # acceptodessa
    Ай яй яй, жалко то как примата черножопого

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  3. h22o 27.11.2021 22:13 # h22o
    закономерно.
    дурачок может теперь полностью себя посвятить безделью и окраске волос

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  4. avfc10 27.11.2021 22:13 # avfc10
    Клубов позволяющих себе его зп мало, плюс подъёмные за свободный трансфер придётся давать как за трансфер среднего игрока. Короче не выгодный он &#128515;

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  5. ganinilyha 27.11.2021 22:12 # ganinilyha
    В Ньюкасл

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  6. arsenallexus407 27.11.2021 22:04 # arsenallexus407
    Жестко однако

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