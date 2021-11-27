Сака получил мышечную травму против "Ньюкасла"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака готовится к углубленному обследованию, получив мышечную травму в матче против "Ньюкасла" (2:0).

Сака был одним из лучших игроков субботнего матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс", и именно Букайо открыл счет на 56-й минуте.



Однако вскоре после своего гола Букайо жестом показал на свое левое бедро и был вынужден досрочно завершить игру. Теперь 20-летний англичанин рискует пропустить выезд к "Манчестер Юнайтед" в следующий четверг.



"Он что-то почувствовал во время игрового эпизода. Он не чувствовал себя комфортно, чтобы продолжать игру. Завтра мы его обследуем и посмотрим, есть ли там травма", — цитирует главного тренера "канониров" Микеля Артету Sky Sports.