Артета повторно позвал Венгера вернуться

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета повторно обратился к Арсену Венгеру с призывом вернуться в клуб.

На своей пресс-конференции перед матчем против "Ньюкасла" Артета рассказал, что инициировал переговоры с Венгером и хочет видеть Арсена в какой-нибудь роли близ себя.



После победы 2:0 над "сороками" Микель еще раз коснулся этой темы, выразив уверенность, что не только он был бы рад возвращению Венгера.



"Думаю, каждый, кто трудится в этом клубе, чувствует себя благодарным Арсену. В том числе я — меня не было бы здесь без него. Я хочу сказать, что ему понравится, если он, по крайней мере, будет чаще здесь бывать".



"Я знаю, что ему нужно пространство, но если он просто будет бывать здесь и чувствовать, как сильно люди любят его, это было бы замечательно для него", — сообщил Артета BT Sport.