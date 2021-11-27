Артета повторно позвал Венгера вернуться

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Микель Артета повторно обратился к Арсену Венгеру с призывом вернуться в клуб.

На своей пресс-конференции перед матчем против "Ньюкасла" Артета рассказал, что инициировал переговоры с Венгером и хочет видеть Арсена в какой-нибудь роли близ себя.

После победы 2:0 над "сороками" Микель еще раз коснулся этой темы, выразив уверенность, что не только он был бы рад возвращению Венгера.

"Думаю, каждый, кто трудится в этом клубе, чувствует себя благодарным Арсену. В том числе я — меня не было бы здесь без него. Я хочу сказать, что ему понравится, если он, по крайней мере, будет чаще здесь бывать".

"Я знаю, что ему нужно пространство, но если он просто будет бывать здесь и чувствовать, как сильно люди любят его, это было бы замечательно для него", — сообщил Артета BT Sport.


Метки Арсенал, Артета, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2021 19:00

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  1. electric 27.11.2021 19:22 # electric
    Пускай возвращается. Никто не против. Веня топ.

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  2. chelsiukpro 27.11.2021 19:05 # chelsiukpro
    Накуй ему нужен Арсенал? О и так говорил что очень много провёл там врпмени "сожалею что так долго проработал в Арсенале"

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  3. bes-ter 27.11.2021 19:00 # bes-ter
    Кто еще если не сам себя

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