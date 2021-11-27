Хендерсон и Ван де Бек могут покинуть "Юнайтед" в январе

Голкипер Дин Хендерсон и полузащитник Донни Ван де Бек находятся среди игроков, с которыми "Манчестер Юнайтед" может попрощаться в январе.

По информации The Telegraph, заступающий на должность временного тренера "Юнайтед" Ральф Рангник хотел бы освежить состав своей новой команды в зимнее окно.



Однако раздутая зарплатная ведомость не позволяет "красным дьяволам" продолжать набирать игроков. Вдобавок в раздевалке на "Олд Траффорд" и так хватает недовольных игровым временем.



Хендерсон, Ван де Бек и вингер Джесси Лингард как раз находятся среди игроков, которые хотят играть больше и которые сами могут быть заинтересованы в смене клуба.