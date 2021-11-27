"Арсенал" победил "Ньюкасл" и приблизился к топ-4
"Арсенал" приблизился к топ-4 Премьер-Лиги благодаря домашней победе 2:0 над "Ньюкаслом".
Относительно поражения 4:0 от "Ливерпуля" главный тренер "канониров" Микель Артета произвел лишь одну перестановку в стартовом составе, выпустив Мартина Эдегора вместо Александра Лакасетта.
Впервые в сезоне на ворота "сорок" вышел Мартин Дубравка. Также Эдди Хау оказал доверие Эмилю Крафту и Райану Фрэйзеру.
В начале матча "Арсенал" больше владел мячом, но в атаке выглядел едва ли не беззубее своего соперника. Свой первый момент хозяева создали благодаря стандарту — на 20-й минуте Эдегор пробил со штрафного, заставив Дубравку совершить классный сейв.
"Ньюкасл" впервые ответил спустя 10 минуте, когда Джонджо Шелви выстрелил с дистанции — голкипер "канониров" Аарон Рамсдейл перевел мяч в перекладину.
Самый реальный шанс открыть счет в первом тайме "Арсенал" имел на 41-й минуте, но удар Эмиля Смит-Роу головой был отражен Дубравкой, а Пьер-Эмерик Обамеянг, пытаясь сыграть на добивании, попал в штангу.
В начале второго тайма "канониры" основательно прижали своего соперника. Одним из самых активных на поле был Сака, и он же открыл счет на 56-й минуте. Букайо пробил в касание с левого края штрафной в дальний угол ворот после паса от Нуну Тавареша — 1:0.
Открыв счет, хозяева почувствовали себя увереннее, и это привело ко второму голу спустя 10 минут. Едва вышедший на замену Габриэль Мартинелли перебросил мяч через Дубравку с линии вратарской после паса верхом с правого фланга от Такехиро Томиясу — 2:0.
"Ньюкаслу" терять было уже нечего, однако попытки "сорок" атаковать выглядели неубедительно, вдобавок по-прежнему безупречен был Рамсдейл. Счет уже не изменился.
План "Ньюкасла" отдать инициативу и сыграть на контратаках себя не оправдал. "Арсеналу" не хватало остроты впереди, однако оказываемое давление принесло свои плоды во втором тайме.
"Арсенал" — "Ньюкасл". Отчет о матче
27.11.2021 17:25
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Ромелу отлетел от Жоты, как муха от лобового стекла))
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Инфантильные, латентные гомосексуалисты, с комплексом неполноценности под давлением эдипового комплекса.)
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лицо арабов выкупившие касл
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Подзалупальники академию пенсов знают лучше пенсов
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Ливраменто типичный даун пенс долбаеб
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Портовые жеппы:
13 матчей — 28 очков
даже, если выиграют 150:0, а Челси проиграет МЮ 0:150 — всё равно будут нюхать и принимать в ротик от Императорси!
ехехе, ахаха, охохо
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Орнул с епальника Тиаго, после паса сопернику
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ЛЮБИТЕ ЖОПЫ
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Мане гениально запустил передачу!
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НОрм начало. Заводной матч
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Сосать пенсы ебучие
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Ливраментоджан,тащи родной!
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Негр на комментаторе?
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Победил Арсенал, а горят передает скаузеров. Волшебство от Артеты
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Вперёд, КНЯЗИ!!!
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ОЙ НУ БЛЯ ГОЛУБАЯ КОЛБАСНЯ дох уя пя здит на кононрейк а сами то заднепирводные ахахах с победкой кононе
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Артета, верим!
Юлин, Обамеянг, вот не представляю, как так можно деградировать? Вроде же топ-нападающий. Ну бавает со всеми перестают забивать, но тут тупо человека нет на поле вообще. Причём уже не первый матч.
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Саудитам удачи в ЧШ!
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Сегодня праздник у девчат
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0рси0 после 13 туров:
разница мячей: -2
Дежурная победа для пикспёсиков, ехехехее
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