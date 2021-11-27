"Арсенал" победил "Ньюкасл" и приблизился к топ-4

Габриэль Мартинелли "Арсенал" приблизился к топ-4 Премьер-Лиги благодаря домашней победе 2:0 над "Ньюкаслом".

Относительно поражения 4:0 от "Ливерпуля" главный тренер "канониров" Микель Артета произвел лишь одну перестановку в стартовом составе, выпустив Мартина Эдегора вместо Александра Лакасетта.

Впервые в сезоне на ворота "сорок" вышел Мартин Дубравка. Также Эдди Хау оказал доверие Эмилю Крафту и Райану Фрэйзеру.

В начале матча "Арсенал" больше владел мячом, но в атаке выглядел едва ли не беззубее своего соперника. Свой первый момент хозяева создали благодаря стандарту — на 20-й минуте Эдегор пробил со штрафного, заставив Дубравку совершить классный сейв.

"Ньюкасл" впервые ответил спустя 10 минуте, когда Джонджо Шелви выстрелил с дистанции — голкипер "канониров" Аарон Рамсдейл перевел мяч в перекладину.

Самый реальный шанс открыть счет в первом тайме "Арсенал" имел на 41-й минуте, но удар Эмиля Смит-Роу головой был отражен Дубравкой, а Пьер-Эмерик Обамеянг, пытаясь сыграть на добивании, попал в штангу.

В начале второго тайма "канониры" основательно прижали своего соперника. Одним из самых активных на поле был Сака, и он же открыл счет на 56-й минуте. Букайо пробил в касание с левого края штрафной в дальний угол ворот после паса от Нуну Тавареша — 1:0.

Открыв счет, хозяева почувствовали себя увереннее, и это привело ко второму голу спустя 10 минут. Едва вышедший на замену Габриэль Мартинелли перебросил мяч через Дубравку с линии вратарской после паса верхом с правого фланга от Такехиро Томиясу — 2:0.

"Ньюкаслу" терять было уже нечего, однако попытки "сорок" атаковать выглядели неубедительно, вдобавок по-прежнему безупречен был Рамсдейл. Счет уже не изменился.

План "Ньюкасла" отдать инициативу и сыграть на контратаках себя не оправдал. "Арсеналу" не хватало остроты впереди, однако оказываемое давление принесло свои плоды во втором тайме.

"Арсенал" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2021 17:25

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Последние комментарии:




  1. iskander8sg 27.11.2021 18:28 # iskander8sg
    Ромелу отлетел от Жоты, как муха от лобового стекла))

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  2. iskander8sg 27.11.2021 18:26 # iskander8sg
    Инфантильные, латентные гомосексуалисты, с комплексом неполноценности под давлением эдипового комплекса.)

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  3. wilegend 27.11.2021 18:24 # wilegend
    лицо арабов выкупившие касл

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  4. meshuggah 27.11.2021 18:20 # meshuggah
    Подзалупальники академию пенсов знают лучше пенсов

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  5. felix-the-cat 27.11.2021 18:11 # felix-the-cat
    Ливраменто типичный даун пенс долбаеб

    (ответить)

  6. sellman 27.11.2021 18:08 # sellman
    Портовые жеппы:

    13 матчей — 28 очков
    даже, если выиграют 150:0, а Челси проиграет МЮ 0:150 — всё равно будут нюхать и принимать в ротик от Императорси!

    ехехе, ахаха, охохо

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  7. jirrort 27.11.2021 18:07 # jirrort
    Орнул с епальника Тиаго, после паса сопернику

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  8. kukuruzzo 27.11.2021 18:04 # kukuruzzo
    ЛЮБИТЕ ЖОПЫ

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  9. weorlfc 27.11.2021 18:03 # weorlfc
    Мане гениально запустил передачу!

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  10. electric 27.11.2021 18:03 # electric
    НОрм начало. Заводной матч

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  11. felix-the-cat 27.11.2021 18:02 # felix-the-cat
    Сосать пенсы ебучие

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  12. jirrort 27.11.2021 18:01 # jirrort
    Ливраментоджан,тащи родной!

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  13. electric 27.11.2021 18:00 # electric
    Негр на комментаторе?

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  14. acceptodessa 27.11.2021 17:58 # acceptodessa
    Победил Арсенал, а горят передает скаузеров. Волшебство от Артеты

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  15. electric 27.11.2021 17:58 # electric
    Вперёд, КНЯЗИ!!!

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  16. deman82 27.11.2021 17:55 # deman82
    ОЙ НУ БЛЯ ГОЛУБАЯ КОЛБАСНЯ дох уя пя здит на кононрейк а сами то заднепирводные ахахах с победкой кононе

    (ответить)

  17. sausage 27.11.2021 17:43 # sausage
    Артета, верим!
    Юлин, Обамеянг, вот не представляю, как так можно деградировать? Вроде же топ-нападающий. Ну бавает со всеми перестают забивать, но тут тупо человека нет на поле вообще. Причём уже не первый матч.

    (ответить)

  18. sausage 27.11.2021 17:40 # sausage
    Саудитам удачи в ЧШ!

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  19. gucman 27.11.2021 17:39 # gucman
    Сегодня праздник у девчат

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  20. sellman 27.11.2021 17:39 # sellman
    0рси0 после 13 туров:

    разница мячей: -2

    Дежурная победа для пикспёсиков, ехехехее

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