"Арсенал" победил "Ньюкасл" и приблизился к топ-4

"Арсенал" приблизился к топ-4 Премьер-Лиги благодаря домашней победе 2:0 над "Ньюкаслом".

Относительно поражения 4:0 от "Ливерпуля" главный тренер "канониров" Микель Артета произвел лишь одну перестановку в стартовом составе, выпустив Мартина Эдегора вместо Александра Лакасетта.



Впервые в сезоне на ворота "сорок" вышел Мартин Дубравка. Также Эдди Хау оказал доверие Эмилю Крафту и Райану Фрэйзеру.



В начале матча "Арсенал" больше владел мячом, но в атаке выглядел едва ли не беззубее своего соперника. Свой первый момент хозяева создали благодаря стандарту — на 20-й минуте Эдегор пробил со штрафного, заставив Дубравку совершить классный сейв.



"Ньюкасл" впервые ответил спустя 10 минуте, когда Джонджо Шелви выстрелил с дистанции — голкипер "канониров" Аарон Рамсдейл перевел мяч в перекладину.



Самый реальный шанс открыть счет в первом тайме "Арсенал" имел на 41-й минуте, но удар Эмиля Смит-Роу головой был отражен Дубравкой, а Пьер-Эмерик Обамеянг, пытаясь сыграть на добивании, попал в штангу.



В начале второго тайма "канониры" основательно прижали своего соперника. Одним из самых активных на поле был Сака, и он же открыл счет на 56-й минуте. Букайо пробил в касание с левого края штрафной в дальний угол ворот после паса от Нуну Тавареша — 1:0.



Открыв счет, хозяева почувствовали себя увереннее, и это привело ко второму голу спустя 10 минут. Едва вышедший на замену Габриэль Мартинелли перебросил мяч через Дубравку с линии вратарской после паса верхом с правого фланга от Такехиро Томиясу — 2:0.



"Ньюкаслу" терять было уже нечего, однако попытки "сорок" атаковать выглядели неубедительно, вдобавок по-прежнему безупречен был Рамсдейл. Счет уже не изменился.



План "Ньюкасла" отдать инициативу и сыграть на контратаках себя не оправдал. "Арсеналу" не хватало остроты впереди, однако оказываемое давление принесло свои плоды во втором тайме.



"Арсенал" — "Ньюкасл". Отчет о матче