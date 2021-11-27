"Барселона" обсуждает покупку Феррана Торреса

"Барселона" ведет переговоры о приобретении вингера "Манчестер Сити" Феррана Торреса.

Торрес находится на радаре у "Барселоны" еще со времен выступлений за "Валенсию", которая продала Феррана в "Сити" за 20 миллионов фунтов в 2020 году.



По информации ESPN, в минувшую пятницу представители "Барселоны" провели встречу с боссами "горожан" в Манчестере, но пока общего языка не нашли.



"Сити" не хочет отпускать Торрес, но может смягчить свою позицию, если Ферран выразит желание уйти. Предполагается, что 21-летний испанец открыт к переходу в "Барселону".



Впрочем, когда Торрес переходил в "Сити", у него оставался один год по контракту, а "Валенсия" испытывала колоссальные финансовые проблемы, так что сейчас "горожане" потребуют гораздо больше тех 20 млн. фунтов, в которые им обошелся Ферран.



Добавим, Торрес забил 16 голов в своих 43 матчах за "Сити", но в данный момент отсутствует с травмой стопы.