Лакасетт: "Мои агенты начинают смотреть направо и налево"

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт рассказал, что может сменить клуб уже в январе.

Как известно, контракт Лакасетта истекает следующим летом. Согласно слухам, "Арсенал" открыт к новой сделке с Александром, но хочет отложить этот вопрос на конец сезона.



Однако "канониры" могут опоздать. 30-летний француз будет готов выслушать предложения других клубов в зимнее окно.



"Конечно, мои агенты начинают смотреть направо и налево. Но до января я хочу сосредоточиться на своей игре".



"Затем мы посмотрим, если ли у меня предложения, какие вызовы с ними связаны, насколько красивые это проекты, как сильно они рассчитывают на меня... Есть так много вопросов. Я предпочитаю дождаться января, а там определюсь со своей позицией", — сообщил Лакасетт Telefoot.