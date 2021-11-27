Лакасетт: "Мои агенты начинают смотреть направо и налево"
Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт рассказал, что может сменить клуб уже в январе.
Как известно, контракт Лакасетта истекает следующим летом. Согласно слухам, "Арсенал" открыт к новой сделке с Александром, но хочет отложить этот вопрос на конец сезона.
Однако "канониры" могут опоздать. 30-летний француз будет готов выслушать предложения других клубов в зимнее окно.
"Конечно, мои агенты начинают смотреть направо и налево. Но до января я хочу сосредоточиться на своей игре".
"Затем мы посмотрим, если ли у меня предложения, какие вызовы с ними связаны, насколько красивые это проекты, как сильно они рассчитывают на меня... Есть так много вопросов. Я предпочитаю дождаться января, а там определюсь со своей позицией", — сообщил Лакасетт Telefoot.
27.11.2021 16:00
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