Лакасетт: "Мои агенты начинают смотреть направо и налево"

Александр Лакасетт Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт рассказал, что может сменить клуб уже в январе.

Как известно, контракт Лакасетта истекает следующим летом. Согласно слухам, "Арсенал" открыт к новой сделке с Александром, но хочет отложить этот вопрос на конец сезона.

Однако "канониры" могут опоздать. 30-летний француз будет готов выслушать предложения других клубов в зимнее окно.

"Конечно, мои агенты начинают смотреть направо и налево. Но до января я хочу сосредоточиться на своей игре".

"Затем мы посмотрим, если ли у меня предложения, какие вызовы с ними связаны, насколько красивые это проекты, как сильно они рассчитывают на меня... Есть так много вопросов. Я предпочитаю дождаться января, а там определюсь со своей позицией", — сообщил Лакасетт Telefoot.


Метки Арсенал, Лакасетт

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2021 16:00

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  1. gucman 27.11.2021 16:46 # gucman
    Даже "легенды" вытирают ноги об этот клубишко

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  2. gunnerlove 27.11.2021 16:32 # gunnerlove
    В Ньюкасл, если бабки нужны

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  3. tursa 27.11.2021 16:15 # tursa
    Чувак уже пятый год в арсенале сидит и только понял что пора валить

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  4. vyrentz 27.11.2021 16:01 # vyrentz
    Помог бы Сити? Пасы в касание у него на уровне всяких КДБ

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