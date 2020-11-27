Джонсон призвал "Челси удержать Рюдигера и Кристенсена

Экс-игрок "Челси" Глен Джонсон призвал лондонский клуб предотвратить уход защитников Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена свободными агентами в конце сезона.

Как известно, действующие контракты Рюдигера и Кристенсена истекают в конце этого сезона, а договориться о новых сделках с "Челси" им пока не удается.



Скупясь на зарплату Антонио и Андреаса, клуб со "Стэмфорд Бридж" рискует тем, что будет вынужден искать двух новых защитников летом, предупреждает Джонсон.



"С точки зрения бизнеса, уход их обоих стал бы катастрофой".



"Есть у них долгосрочные планы насчет них обоих или нет, неважно, потому что пришлось бы потратить целое состояние, чтобы заменить этих двух игроков".



"Даже продлить контракты их обоих на год, чтобы продать их через шесть месяцев, имеет больше смысла, чем позволить им уйти бесплатно".



"Это было бы ужасно с точки зрения бизнеса, нравятся они как игроки клубу или нет", — цитирует Джонсона Daily Mail.