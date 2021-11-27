Филлипс откажет "Юнайтед"

Полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс отвергнет возможность перейти в "Манчестер Юнайтед" следующим летом.

Укрепление опорной зоны является одной из приоритетных задач "Юнайтед", и в качестве своей трансферной цели на следующее лето "красные дьяволы" определили Филлипса, оцениваемого в 60 миллионов фунтов.



Однако Daily Star утверждает в эксклюзивном материале, что сам 25-летний игрок сборной Англии исключает для себя переход в "Юнайтед" и планирует продолжить карьеру в "Ливерпуле", о чем поведал своему окружению.



Филлипс родился в Лидсе, всю свою карьеру проводит в одноименном клубе и по праву считается культовой личностью в родных краях. Калвин этим дорожит и не хочет портить отношения с семьей, которая в полном составе болеет за клуб с "Элланд Роуд".



В прошлом Эрика Кантона, Рио Фердинанда и Алана Смита нарекали в Лидсе предателями, когда эти игроки уходили в "Юнайтед". Трансфер в "Ливерпуль" выглядит для Филлипса менее болезненным.