Филлипс откажет "Юнайтед"

Калвин Филлипс Полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс отвергнет возможность перейти в "Манчестер Юнайтед" следующим летом.

Укрепление опорной зоны является одной из приоритетных задач "Юнайтед", и в качестве своей трансферной цели на следующее лето "красные дьяволы" определили Филлипса, оцениваемого в 60 миллионов фунтов.

Однако Daily Star утверждает в эксклюзивном материале, что сам 25-летний игрок сборной Англии исключает для себя переход в "Юнайтед" и планирует продолжить карьеру в "Ливерпуле", о чем поведал своему окружению.

Филлипс родился в Лидсе, всю свою карьеру проводит в одноименном клубе и по праву считается культовой личностью в родных краях. Калвин этим дорожит и не хочет портить отношения с семьей, которая в полном составе болеет за клуб с "Элланд Роуд".

В прошлом Эрика Кантона, Рио Фердинанда и Алана Смита нарекали в Лидсе предателями, когда эти игроки уходили в "Юнайтед". Трансфер в "Ливерпуль" выглядит для Филлипса менее болезненным.


Метки Ливерпуль, Лидс, Манчестер Юнайтед, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2021 14:00

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  1. champion19 27.11.2021 15:16 # champion19
    Кому он нужен, 1 матч в сборной толковый показал, и все.

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  2. sexan 27.11.2021 14:45 # sexan
    Или в ливапуль или в Ньюкасл.

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  3. sufferwell 27.11.2021 14:10 # sufferwell
    Хендерсона-бездаря на лавку усадит.

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