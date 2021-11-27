Премьер-Лига сохраняет возможность изгнать новых владельцев "Ньюкасла"
Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричардс Мастерс заявил, что его организация сохранят возможность изгнать новых владельцев "Ньюкасла" из Саудовской Аравии.
Согласившись одобрить сделку по продаже "Ньюкасла" Майклом Эшли Суверенному фонду Саудовской Аравии, Премьер-Лига поставила важное условие перед новыми владельцами клуба.
Новые владельцы взяли на себя обязательства насчет того, что правительство Саудовской Аравии не будет вмешиваться в дела "сорок". В противном случае Премьер-Лига может принять самые серьезные меры.
"Вопрос в том, кто будет контролировать клуб, и мы решили этот вопрос. У нас есть юридически подкрепленные гарантии, что государство не будет контролировать клуб".
"Если мы обнаружим обратное, мы можем убрать консорциум как владельцев клуба в соответствии с правилами. Это все осознают".
"Мы обеспечили гарантии, и нас это устраивает", — цитирует Мастерса The Independent.
27.11.2021 13:00
Просмотров: 682
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
а ещё радужными шнурками можно запугать
(ответить)
неудачники боятся конкуренции.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий