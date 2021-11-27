Премьер-Лига сохраняет возможность изгнать новых владельцев "Ньюкасла"

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричардс Мастерс заявил, что его организация сохранят возможность изгнать новых владельцев "Ньюкасла" из Саудовской Аравии.

Согласившись одобрить сделку по продаже "Ньюкасла" Майклом Эшли Суверенному фонду Саудовской Аравии, Премьер-Лига поставила важное условие перед новыми владельцами клуба.



Новые владельцы взяли на себя обязательства насчет того, что правительство Саудовской Аравии не будет вмешиваться в дела "сорок". В противном случае Премьер-Лига может принять самые серьезные меры.



"Вопрос в том, кто будет контролировать клуб, и мы решили этот вопрос. У нас есть юридически подкрепленные гарантии, что государство не будет контролировать клуб".



"Если мы обнаружим обратное, мы можем убрать консорциум как владельцев клуба в соответствии с правилами. Это все осознают".



"Мы обеспечили гарантии, и нас это устраивает", — цитирует Мастерса The Independent.