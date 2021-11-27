Тен Хаг — запасной вариант для "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" собирается обратиться к главному тренеру "Аякса" Эрику Тен Хагу, если назначение Маурисио Почеттино из ПСЖ следующим летом сорвется.

"Юнайтед" уже определился со временным рулевым, решив доверить команду на остаток сезона Ральфу Рангнику.



Своим же следующим постоянным главным тренером "красные дьяволы" рассматривают Почеттино, чей переход в разгар сезона оказался невозможен.



Но если по какой-то причине назначение Маурисио, чей контракт в Париже истекает в 2023 году, сорвется, "Юнайтед" не будет застигнут врасплох.



Как утверждает Daily Mail, запасным вариантом "дьяволов" является Тен Хаг. Эрик был бы заинтересован в работе на "Олд Траффорд", а "Аякс" не стал бы стоять у него на пути.



Договариваться о переходе Тен Хага "Юнайтед" пришлось бы со своим бывшим голкипером Эдвином Ван дер Саром, который трудится исполнительным директором в Амстердаме и которого самого сватают к "дьяволам".