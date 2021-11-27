Хазенхюттль считает, что "Ливерпуль" вернулся в свою чемпионскую форму

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль считает, что в этом сезоне "Ливерпуль" вернулся в свою чемпионскую форму.

Уже завтра подопечные Хазенхюттля выйдут на поле "Энфилда", чтобы попытаться остановить "Ливерпуль", который в 12 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги забил 35 голов — больше всех в дивизионе.



Ральф не знает, что его коллега Юрген Клопп изменил в "Ливерпуле" летом, но чувствует, что "красные" так же хороши, как и в своем триумфальном сезоне 2019/20.



"Играть против команды Юргена всегда приятно, это одно из самых тяжелых испытаний, что только можно представить в футболе".



"Глядя на "Ливерпуль" в данный момент, ты чувствуешь, что они вернулись в свою лучшую форму и играют в полную силу. Мне кажется, они снова играют так, как в сезоне, когда стали чемпионами".



"Их уровень в прошлом сезоне все равно был высок, но они не так жадно бросались на мяч, не так быстро переходили из обороны в атаку, не так быстро играли, как в этом сезоне".



"Я не знаю, что изменилось летом, но похоже на то, что они снова стали собой, и у такой команды очень сложно отобрать очки".



"Но не невозможно — мы видели, как "Брайтон" набрал очко, уступая в два мяча (2:2). Правда, если ты уступаешь 2:0 в гостях у "Ливерпуля", в 99 случаях из 100 проигрываешь матч", — цитирует Хазенхюттля Daily Mail.