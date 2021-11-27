Артета исключает уход Пепе в январе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета исключил расставание с вингером Николя Пепе.

Летом 2019 "Арсенал" заплатил "Лиллю" за Пепе рекордные для своего клуба 72 миллиона фунтов, однако с тех пор Николя забил только 25 голов в 98 матчах.



Пепе до сих пор не имеет твердого места в стартовом составе "канониров", и недавно в итальянской прессе появились слухи, что "Милан" готов выкупить 26-летнего ивуарийца за 25 млн. фунтов.



Также Пепе сватают в "Ньюкасл", с которым "Арсеналу" играть в субботу, однако Артета уже принял решение насчет Николя.



"Готов ли "Арсенал" рассмотреть предложения насчет Пепе? Нет. Кроме того, сейчас неподходящее время обсуждать это. Мы заинтересованы в том, чтобы Нико играл на том уровне, как он может".



"С момента своего перехода сюда у него были по-настоящему хороший моменты, но и моменты, когда он особо не проявлял себя. Как и у любого игрока", — цитирует Артету Goal.