Клопп не относит "Арсенал" к командам топ-уровня

Спустя неделю после своей стычки с коллегой Микелем Артетой из "Арсенала" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отнес поверженного соперника к середнякам Премьер-Лиги.

Напомним, в прошлый уикенд "Ливерпуль" сокрушил "Арсенал" на "Энфилде" со счетом 4:0, а в первом тайме этого матча между Клоппом и Артетой возникла едва не переросшая в драку стычка у бровки.



На своей пресс-конференции в пятницу Юрген, словно вскользь, прошелся по "Арсеналу", дав понять, что не забыл случившееся.



"Премьер-Лига делает шаги каждый год. И дело не в командах топ-уровня — прогресс лиги можно увидеть по командам, расположенным ниже".



"Брайтон", "Вилла", "Арсенал", "Вулверхэмптон"... Эта лига такая сильная, такая тяжелая, такая захватывающая. Это определенно лучшая лига, в которой я пока что работал", — цитирует Клоппа Daily Express.