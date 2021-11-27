Клопп не относит "Арсенал" к командам топ-уровня

Юрген Клопп и Микель Артета Спустя неделю после своей стычки с коллегой Микелем Артетой из "Арсенала" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отнес поверженного соперника к середнякам Премьер-Лиги.

Напомним, в прошлый уикенд "Ливерпуль" сокрушил "Арсенал" на "Энфилде" со счетом 4:0, а в первом тайме этого матча между Клоппом и Артетой возникла едва не переросшая в драку стычка у бровки.

На своей пресс-конференции в пятницу Юрген, словно вскользь, прошелся по "Арсеналу", дав понять, что не забыл случившееся.

"Премьер-Лига делает шаги каждый год. И дело не в командах топ-уровня — прогресс лиги можно увидеть по командам, расположенным ниже".

"Брайтон", "Вилла", "Арсенал", "Вулверхэмптон"... Эта лига такая сильная, такая тяжелая, такая захватывающая. Это определенно лучшая лига, в которой я пока что работал", — цитирует Клоппа Daily Express.


Метки Арсенал, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 27.11.2021 09:19 # naby-keita
    Заголовок не соответствует тексту. Админ лох позорный

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  2. aliluya-nn 27.11.2021 09:01 # aliluya-nn
    Мда, низко себя Клопп ведет ..так себе человечек оказывается

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  3. division 27.11.2021 08:46 # division
    Так никто не относит. Арсенал всегда был максимум околотопом годах так в 03-07, когда чудом удалось выйти в финал ЛЧ. Околотоп раньше, середняк сейчас. Как Тоттенхэм

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  4. staryi-eblan 27.11.2021 08:11 # staryi-eblan
    Некрасиво так себя вести. Зря провоцирует

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