Клопп не относит "Арсенал" к командам топ-уровня
Спустя неделю после своей стычки с коллегой Микелем Артетой из "Арсенала" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отнес поверженного соперника к середнякам Премьер-Лиги.
Напомним, в прошлый уикенд "Ливерпуль" сокрушил "Арсенал" на "Энфилде" со счетом 4:0, а в первом тайме этого матча между Клоппом и Артетой возникла едва не переросшая в драку стычка у бровки.
На своей пресс-конференции в пятницу Юрген, словно вскользь, прошелся по "Арсеналу", дав понять, что не забыл случившееся.
"Премьер-Лига делает шаги каждый год. И дело не в командах топ-уровня — прогресс лиги можно увидеть по командам, расположенным ниже".
"Брайтон", "Вилла", "Арсенал", "Вулверхэмптон"... Эта лига такая сильная, такая тяжелая, такая захватывающая. Это определенно лучшая лига, в которой я пока что работал", — цитирует Клоппа Daily Express.
27.11.2021 08:00
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Последние комментарии:
Заголовок не соответствует тексту. Админ лох позорный
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Мда, низко себя Клопп ведет ..так себе человечек оказывается
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Так никто не относит. Арсенал всегда был максимум околотопом годах так в 03-07, когда чудом удалось выйти в финал ЛЧ. Околотоп раньше, середняк сейчас. Как Тоттенхэм
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Некрасиво так себя вести. Зря провоцирует
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