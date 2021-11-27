Тухель рассказал о роли Рангника в своей карьере

Наставник "Челси" Томас Тухель рассказал о роли заступающего на тренерский мостик "Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника для своей тренерской карьеры.

63-летний Рангник, который вот-вот подпишет контракт с "Юнайтед", считается крестным отцом многих немецких тренеров, включая Тухеля.



Рано завершив игровую карьеру, Томас работал в баре и изучал экономику, когда Рангник предложил своему бывшему подопечному по "Ульму" попробовать себя в качестве тренера.



"Он очень мне помог, потому что он был моим тренером, а затем стал одной из главных фигур, убедивших меня попробовать себя в тренерской работе".



"Поэтому он оказал огромное влияние на многих из нас. Он открыл нам, что в футбольных матчах необязательно преследовать соперников до самого туалета, потому что в то время считалось, что защитники должны следовать за нападающими, куда бы те ни пошли. Он показал нам, что можно обороняться зонально".



"Но, послушайте, прежде чем мы будет увлекаться такого рода разговорами, давайте дождемся назначения и давайте проявим уважение к каждому. Затем, возможно, мы поговорим", — цитирует Тухеля Football.London.