Артета не боится посягательств "Ньюкасла" на своих звезд

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что не боится попыток "Ньюкасла" переманить звездных игроков "канониров".

В свое время "Арсенал" стал настоящим донором игроков для разбогатевшего "Манчестер Сити", заработав 72 миллиона фунтов с продаж Эммануэля Адебайора, Коло Туре, Гаэля Клиши и Самира Насри.



Наверняка, новые владельцы "Ньюкасла" из Саудовской Аравии желают повторить успех своих коллег из Абу-Даби, однако в преддверии домашнего матча против "сорок" Артета дал понять, что не боится еще одного исхода звезд.



"Нет, я не переживаю. Думаю, игроки должны находиться в тех клубах, где они чувствуют себя на своем месте, где они чувствуют себя важными, где их ценят во всех отношениях. Когда это есть, обычно игроки хотят остаться".



"Когда игроки начинают задумываться об уходе, значит им нужно нечто другое для их будущего. Это может случиться в любом клубе, обладающим финансовой мощью или другими качествами".



"Иногда дело не в деньгах, иногда решают спортивные мотивы, иногда семейные мотивы, иногда это проблема адаптации. Есть много различных случаев", — цитирует Артету The Independent.