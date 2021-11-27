13-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 27 ноября, пятью поединками стартует 13-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — НЬЮКАСЛ 15:30 Онлайн-трансляция



"Арсенал" слегка подпортил впечатление о себе, уступив "Ливерпулю" 4:0 в прошлый уикенд и этим прервав свою 10-матчевую беспроигрышную серию во всех соревнованиях. "Ньюкасл" все еще находится в поисках своей первой победы в этом сезоне Премьер-Лиги, к чему команду должен вдохновить дебют переболевшего коронавирусом Эдди Хау на тренерском мостике. "Канониры" выиграл 17 из 18 последних встреч с "сороками" во всех соревнованиях, за исключением выездного поражения 2:1 в апреле 2018.



Единственными потерями "Арсенала" остаются Сеад Колашинац и Гранит Джака. Решившие свои проблемы со здоровьем Киран Тирни и Мартин Эдегор напрашиваются в стартовый состав.



Нападающий "Ньюкасла" Дуайт Гэйл под вопросом из-за напряжения в области задней поверхности бедра. Пол Дамметт точно не сыграет.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — АСТОН ВИЛЛА 18:00 Онлайн-трансляция



Патрик Виейра и Стивен Джеррард впервые сойдутся лицом к лицу как тренеры. "Кристал Пэлас" может повторить клубный рекорд из восьми матчей Премьер-Лиги кряду без поражений. В прошлый уикенд "Астон Вилла" прервала серию из пяти проигрышей подряд в чемпионате победой 2:0 над "Брайтоном". "Орлы" выиграли пять из последних шести домашних встреч с бирмингемцами.



Нападающий "Пэлас" Одсонн Эдуар залечил свою болячку и готов вернуться в старт. Натан Фергюсон по-прежнему отсутствует.



Полузащитник "Виллы" Дуглас Луис возвращается после травмы задней поверхности бедра. Впервые с апреля может сыграть Морган Сансон. Бертран Траоре и Трезеге остаются в лазарете.



ЛИВЕРПУЛЬ — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" отреагировал на поражение от "Вест Хэма" двумя очень качественными победами, над "Арсеналом" и "Порту". "Красные" являются самой результативной командой этого сезона Премьер-Лиги и забивали в каждом из 22 последних матчей чемпионата. В этом календарном году "Саутгемптон" проиграл 13 из 17 выездных поединков Премьер-Лиги, пропустив в них 43 гола. "Ливерпуль" одержал семь побед в восьми последних встречах со "святыми" в чемпионате, лишь уступив 1:0 на "Сент-Мэри" в прошлом сезоне.



В старт "Ливерпуля" могут вернуться отдохнувшие против "Порту" Виргил Ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо и Диогу Жота. Энди Робертсон залечил свое мышечное повреждение.



"Саутгемптон" вновь может рассчитывать на вингеров Натана Редмонда и Муссу Дженепо. У Стюарта Армстронга случился рецидив травмы икроножной мышцы.



НОРВИЧ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Норвич" неожиданно воспринял духом и одержал две победы в двух последних матчах Премьер-Лиги — как и в 35 предыдущих. На отрезке из семи последних поединков чемпионата "Вулверхэмптон" набрал 16 очков, и по этому показателю с командой Бруну Лаже могут сравниться только "Челси" и "Манчестер Сити". "Канарейки" набрали лишь одно очко в четырех последних встречах с "волками" в чемпионате.



Единственной потерей "Норвича" остался Кристоф Циммерманн. Сэм Байрам набирает форму в матчах за резерв. Киран Доуэлл оправился после болезни.



"Вулверхэмптон" по-прежнему лишен Хонни, Йерсона Москеру и Педру Нету. У Вилли Боли проблемы мышечного характера.



БРАЙТОН — ЛИДС 20:30 Онлайн-трансляция



"Брайтон" все еще располагается в верхней половине таблицы, но не выиграл ни одного из семи последних матчей в Премьер-Лиге. Над "Лидсом" нависла угроза оформить два поражения подряд — впервые в этом сезоне Премьер-Лиги. "Чайки" выиграли восемь из последних девяти встреч с "белыми" в чемпионате, включая обе в прошлой кампании.



"Брайтон" надеется на выздоровление полузащитника Энока Мвепу. Роберт Санчес снова доступен после матча дисквалификации. Стивен Альсате и Данни Уэлбек травмированы.



Вингер "Лидса" Рафинья оправился после болезни. Родриго залечил стопу. Также покинул лазарет Джейми Шеклтон, но Люк Эйлинг, Робин Кох и Патрик Бэмфорд играть пока не готовы.