Конте намекнул, что выгонит некоторых игроков из "Тоттенхэма"

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте намекнул, что некоторые игроки рискуют своим будущим в клубе, продолжая разочаровывать его.

Накануне "Тоттенхэм" потерпел поражение в Лиге Конференций, уступив со счетом 2:1 словенской "Муре" — клубу, который был основан только в 2012 году, который обладает низшим рейтингом в турнире и который проиграл все четыре своих предыдущих матча на групповом этапе.

Поскольку январское окно не за горами, Конте задумывается не только о приобретениях. Антонио планирует поговорить с президентом Даниэлем Леви и спортивным директором Фабио Паратичи о расставании с отдельными игроками.

"Я делаю свои наблюдения (насчет игроков), а затем поговорю с клубом, однако я готов продолжать работать таким образом".

"Важно понять, что мы находимся в непростой ситуации. Эта ситуация не изменится по щелчку пальцев".

"Нам нужно время, нам нужно проявить страсть, нам нужно работать, и я здесь именно для этого. Это не означает, что мы должны многое изменить. Я готов делать то, чего хочет клуб. Но сейчас ситуация выглядит очень ясной", — цитирует Конте Daily Mail.


Метки Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 26.11.2021 23:52 # hunter022
    Леви не позволит скорее игроки сольют очередного тренеришку

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  2. rhymo 26.11.2021 23:51 # rhymo
    Sanchez/Doherty/Ndombele/Alli/Bergwijn

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  3. max87 26.11.2021 23:34 # max87
    Да там пол команды нужно разоганть к ебен@я: Дэвис, Дохэрти, Али, Уинкс, Скипп, Бергвейн..

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  4. chelsiukpro 26.11.2021 23:15 # chelsiukpro
    Алли первый на аыход! Болелы кто там ещё у вас по вашему мнению? А то всех ботов не знаю :)

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  5. superperez101 26.11.2021 23:02 # superperez101
    только так
    кто не хочет, не может или не тянет полную нагрузку - чао

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