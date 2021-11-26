Конте намекнул, что выгонит некоторых игроков из "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте намекнул, что некоторые игроки рискуют своим будущим в клубе, продолжая разочаровывать его.

Накануне "Тоттенхэм" потерпел поражение в Лиге Конференций, уступив со счетом 2:1 словенской "Муре" — клубу, который был основан только в 2012 году, который обладает низшим рейтингом в турнире и который проиграл все четыре своих предыдущих матча на групповом этапе.



Поскольку январское окно не за горами, Конте задумывается не только о приобретениях. Антонио планирует поговорить с президентом Даниэлем Леви и спортивным директором Фабио Паратичи о расставании с отдельными игроками.



"Я делаю свои наблюдения (насчет игроков), а затем поговорю с клубом, однако я готов продолжать работать таким образом".



"Важно понять, что мы находимся в непростой ситуации. Эта ситуация не изменится по щелчку пальцев".



"Нам нужно время, нам нужно проявить страсть, нам нужно работать, и я здесь именно для этого. Это не означает, что мы должны многое изменить. Я готов делать то, чего хочет клуб. Но сейчас ситуация выглядит очень ясной", — цитирует Конте Daily Mail.