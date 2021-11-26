Конте намекнул, что выгонит некоторых игроков из "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте намекнул, что некоторые игроки рискуют своим будущим в клубе, продолжая разочаровывать его.
Накануне "Тоттенхэм" потерпел поражение в Лиге Конференций, уступив со счетом 2:1 словенской "Муре" — клубу, который был основан только в 2012 году, который обладает низшим рейтингом в турнире и который проиграл все четыре своих предыдущих матча на групповом этапе.
Поскольку январское окно не за горами, Конте задумывается не только о приобретениях. Антонио планирует поговорить с президентом Даниэлем Леви и спортивным директором Фабио Паратичи о расставании с отдельными игроками.
"Я делаю свои наблюдения (насчет игроков), а затем поговорю с клубом, однако я готов продолжать работать таким образом".
"Важно понять, что мы находимся в непростой ситуации. Эта ситуация не изменится по щелчку пальцев".
"Нам нужно время, нам нужно проявить страсть, нам нужно работать, и я здесь именно для этого. Это не означает, что мы должны многое изменить. Я готов делать то, чего хочет клуб. Но сейчас ситуация выглядит очень ясной", — цитирует Конте Daily Mail.
26.11.2021 23:00
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Последние комментарии:
Леви не позволит скорее игроки сольют очередного тренеришку
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Sanchez/Doherty/Ndombele/Alli/Bergwijn
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Да там пол команды нужно разоганть к ебен@я: Дэвис, Дохэрти, Али, Уинкс, Скипп, Бергвейн..
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Алли первый на аыход! Болелы кто там ещё у вас по вашему мнению? А то всех ботов не знаю :)
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только так
кто не хочет, не может или не тянет полную нагрузку - чао
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