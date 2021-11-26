Кэррик уверен, что игроки МЮ адаптируются к футболу Рангника

Готовясь передать бразды правления Ральф Рангнику, Майкл Кэррик выразил уверенность, что игроки "Манчестер Юнайтед" адаптируются к стилю временного тренера.

Ожидается, уже в этот уикенд Рангник заключит контракт с "Юнайтед" до конца сезона, однако приступит к работе Ральф с задержкой из-за визового вопроса.



Приход Рангника сулит "Юнайтед" смену игровой модели относительно пассивного футбола Оле Гуннара Сульшера, однако Кэррик не видит здесь проблемы.



"Слушайте, существуют различные стили в футбола. Собранная здесь группа игроков сможет адаптироваться, кто бы ни был назначен. Здесь собраны очень хорошие игроки и люди, и я уверен, они предвкушают то, что ждет их впереди".



"Спекуляции и слухи есть спекуляции и слухи. Поскольку я сижу здесь сейчас и готовлю команду к матчу, у меня нет других новостей для вас. Я не забегаю чересчур вперед — мои мысли на воскресном матче, как и положено", — цитирует Кэррика The Independent.