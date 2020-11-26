Гвардиола: "Рад за Стерлинга"

Рахим Стерлинг Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его радует улучшение формы вингера Рахима Стерлинга.

Стерлинг забил три гола в своих трех последних матчах за "Сити", включая важнейший гол в противостоянии с ПСЖ в Лиге Чемпионов в минувшую среду.

26-летний англичанин, наконец, смог отвлечься от спекуляций насчет своего будущего, и сосредоточился на игре в футбол, чем порадовал своего тренера.

"Я так рад за него, он определенно нам помог. Он будет сражаться за то, чтобы становиться лучше и лучше".

"Нападающим и вингерам важно забивать голы и отдавать результативные передачи. Он играл определяющую роль в том, чего мы достигли в последние годы".

"Голы всегда придают уверенности такого рода парням, но он все равно должен стать лучше, агрессивнее, лучше играть один на один и открываться возле чужих ворот".

"Это его первый шаг на пути к возвращению в свою лучшую форму", — цитирует Стерлинга The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2021 21:00

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