Леонардо уверяет, что Почеттино не просился в "Юнайтед"

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что главный тренер Маурисио Почеттино не просил отпустить его в "Манчестер Юнайтед".

Назначая Ральфа Рангника временным наставником до конца сезона, "Юнайтед", как ожидается, попытается заполучить Почеттино следующим летом.



Ранее на текущей неделе появилась информация, что "красные дьяволы" хотят назначить Маурисио уже сейчас и даже сделали свой запрос насчет аргентинца через посредников, а парижане в свою очередь вступили в переговоры с Зинедином Зиданом, но Леонардо все это отрицает.



"Думаю, важно прояснить ситуацию, учитывая обилие ложной информации вокруг. Мы не хотим, чтобы Почетттино уходил. Он никогда не просился на выход, и никакой клуб не обращался к нам насчет него".



"Мы очень уважаем Зинедина Зидана за то, что он сделал как игрок и как тренер, но я могу очень четко заявить, что мы не контактировали и не встречались с ним".



"Нелепо даже представить, что мы могли встретиться с Зинедином Зиданом в большом отеле в Париже на глазах каждого", — цитирует Леонардо Sky Sports.