"Юнайтед" договорился с "Локомотивом" по Рангнику

"Манчестер Юнайтед" достиг принципиальной договоренности с московским "Локомотивом" насчет перехода Ральфа Рангника.

Именно Рангника "Юнайтед" собирается назначить временным тренером на остаток сезона, после чего Ральф — по инициативе вице-президента "красных дьяволов" Эда Вудворда — станет консультантом клуба с "Олд Траффорд" на следующие два года.



О том, что "Юнайтед" договорился с самим Рангником, стало известно еще накануне, а сейчас, сообщает Sky Sports, "дьяволы" убедили российский клуб отпустить своего руководителя по спорту и развитию.



Ожидается, что 63-летний немец прилетит в Англию и подпишет контракт с "Юнайтед" уже в этот уикенд, однако приступить к исполнению своих обязанностей сможет только после получения рабочей визы.