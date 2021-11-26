"Юнайтед" договорился с "Локомотивом" по Рангнику

Ральф Рангник "Манчестер Юнайтед" достиг принципиальной договоренности с московским "Локомотивом" насчет перехода Ральфа Рангника.

Именно Рангника "Юнайтед" собирается назначить временным тренером на остаток сезона, после чего Ральф — по инициативе вице-президента "красных дьяволов" Эда Вудворда — станет консультантом клуба с "Олд Траффорд" на следующие два года.

О том, что "Юнайтед" договорился с самим Рангником, стало известно еще накануне, а сейчас, сообщает Sky Sports, "дьяволы" убедили российский клуб отпустить своего руководителя по спорту и развитию.

Ожидается, что 63-летний немец прилетит в Англию и подпишет контракт с "Юнайтед" уже в этот уикенд, однако приступить к исполнению своих обязанностей сможет только после получения рабочей визы.


Метки Локомотив, Манчестер Юнайтед, Рангник, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2021 19:00

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  1. jirrort 26.11.2021 19:03 # jirrort
    Все поют оды этому персонажу,а на деле окажется обычным физручком,прямо как переоцененка Бьелса.

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