Тухель подтвердил, что Чилуэлл надорвал крестобразные связки колена

Рулевой "Челси" Томас Тухель подтвердил, что у левого защитника Бена Чилуэлла была диагностирована травма крестообразных связок колена.

24-летний Чилуэлл повредил свое правое колено в столкновении с полузащитником "Ювентуса" Адриеном Рабьо в победном для "Челси" матче Лиги Чемпионов в минувший вторник (4:0).



Примерно к Новому году "синим" предстоит решить, нужна ли Чилуэллу операция. Если избежать хирургического вмешательства не удастся, Бен почти гарантированно пропустит остаток сезона.



"Бен частично надорвал крестообразные связки, и в данный момент наш план подразумевает консервативное лечение. Ближайшие шесть недель покажут, сможет ли травма зажить сама по себе, или ему потребуется операция".



"Прямо сейчас меня заботят только эти шесть недель. Мы очень оптимистичны, потому что первичная реакция его организма была очень обнадеживающей".



"Надеюсь, так будет и дальше, поэтому сейчас мы сосредоточены на этих шести неделях, чтобы попытаться поставить его на ноги".



"Это очень ответственное решение, поэтому никакой спешки, никакого давления", — приводит слова Тухеля Sky Sports.