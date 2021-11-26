Клопп: "Приход Рангника в МЮ — плохая новость для других команд"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал ожидаемый приход Ральфа Рангника в "Манчестер Юнайтед" плохой новостью для других команд Премьер-Лиги.

Ожидается, что со дня на день "Юнайтед" подтвердит назначение Рангника временным наставником до конца сезона.



Клопп уверен, что его 63-летний соотечественник сделает игру "красных дьяволов" более организованной, нежели это было при уволенном Оле Гунннаре Сульшере.



"Да, к сожалению, в Англию приезжает хороший тренер, приезжает в "Манчестер Юнайтед".



"Очевидно, речь идет об очень опытном тренере, который из ничего построил два знаменитых клуба ("РБ Лейпциг" и "Хоффенхайм"), превратив их в грозную силу в Германии".



"Он занимал различные роли, но прежде всего он тренер, это его самая сильная сторона".



"Юнайтед" станет организованным на поле, и это не является хорошей новостью для других команд".



"Однако всем тренерам в мире требуется время, чтобы натренировать свои команды, и Ральф быстро осознает, что у него нет времени, поскольку они постоянно играют. Это слегка усложняет его задачу".



"Но в остальном он очень хороший человек и выдающийся тренер, если он, конечно, приедет в Англию", — цитирует Клоппа Daily Mail.