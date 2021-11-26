Полузащитник Джек Уилшир не исключает, что подпишет контракт с "Арсеналом".

Вот уже несколько недель 29-летний Уилшир тренируется с командой Микеля Артеты. Джек получил допуск на базу родного клуба, чтобы привести себя в форму и найти новое пристанище.



При этом Уилшир является продуктом академии "Арсенала", сыграв 197 матчей за "канониров" до своего ухода свободным агентом в "Вест Хэм" в 2018 году.



Ранее Артета хвалил, как хорошо Уилшир трудится на тренировках. А планируемый отъезд на Кубок Африки в январе Томаса Партея и Мохамеда Эльнени может подтолкнуть главного тренера "Арсенала" к тому, чтобы подписать Джека.



"Меня очень по-доброму позвали вернуться, чтобы я смог тренироваться и восстановить свою физическую форму, что я и делаю".



"Я тренируюсь с первой командой. У них много полузащитников. у них есть Эйнсли Мэйтланд-Найлс... Могу ли я подписать контракт? Я не знаю. Честно, не знаю", — сообщил Уилшир talkSPORT.