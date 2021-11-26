Хау отправится на матч с "Арсеналом"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау сможет присутствовать у бровки во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Арсенала" после того, как переболел коронавирусом.

Хау должен был дебютировать на новом месте работы в прошлый уикенд, когда "Ньюкасл" сыграл дома вничью с "Брентфордом" (3:3). Однако накануне того матча Эдди сдал положительный тест на COVID-19 и за игрой наблюдал из отеля.



Проведя неделю взаперти отеля, в пятницу утром Хау получил отрицательный тест на коронавирус и теперь может вернуться к исполнению своих обязанностей, сообщает Evening Standard.



Таким образом, Эдди отправится на "Эмирейтс", где в субботу опустившийся на последнее место в Премьер-Лиге "Ньюкасл" сразится с "Арсеналом".