МЮ надеется назначить Рангника в ближайшие 24-48 часов

Ральф Рангник "Манчестер Юнайтед" надеется назначить Ральфа Рангника своим временным главным тренером в ближайшие 24-48 часов.

Напомним, накануне издание The Athletic первым сообщило, что Рангник согласился возглавить "Юнайтед" на остаток этого сезона.

Но в данный момент Ральф связан контрактом с московским "Локомотивом", где он трудится руководителем по спорту и развитию.

Sky Sports ожидает, что Рангник расторгнет свой контракт с российским клубом не позднее конца недели, после чего "красные дьяволы" смогут подтвердить назначение 63-летнего немца.

Отработав полгода на тренерском мостике, затем, как ожидается Рангник останется в "Юнайтед" в качестве консультанта на два сезона.

Кроме того, Ральфу нужно будет получить рабочую визу, поэтому Майкл Кэррик продолжит руководить командой не только в воскресном матче против "Челси", но и против "Арсенала" 2 ноября.


Метки Локомотив, Манчестер Юнайтед, Рангник, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 185

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jokerz 26.11.2021 14:10 # jokerz
    2 ноября..
    бл, ну детские ошибки же. Долбаные казахи на админе

    (ответить)

  2. empry 26.11.2021 14:03 # empry
    Выглядит более предпочтительным, чем все эти непонятные испанцы. Немецкая тренерская школа последние годы прекрасно себя показывает в АПЛ. Надеюсь, тот тактический бардак, к которому привыкла команда, будет исправлен и появится внятная система в игре и дисциплина в построениях на поле. То, насколько бестолково бегали игроки при Оле, уже было невыносимо смотреть.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: