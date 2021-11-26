МЮ надеется назначить Рангника в ближайшие 24-48 часов
"Манчестер Юнайтед" надеется назначить Ральфа Рангника своим временным главным тренером в ближайшие 24-48 часов.
Напомним, накануне издание The Athletic первым сообщило, что Рангник согласился возглавить "Юнайтед" на остаток этого сезона.
Но в данный момент Ральф связан контрактом с московским "Локомотивом", где он трудится руководителем по спорту и развитию.
Sky Sports ожидает, что Рангник расторгнет свой контракт с российским клубом не позднее конца недели, после чего "красные дьяволы" смогут подтвердить назначение 63-летнего немца.
Отработав полгода на тренерском мостике, затем, как ожидается Рангник останется в "Юнайтед" в качестве консультанта на два сезона.
Кроме того, Ральфу нужно будет получить рабочую визу, поэтому Майкл Кэррик продолжит руководить командой не только в воскресном матче против "Челси", но и против "Арсенала" 2 ноября.
26.11.2021 14:00
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2 ноября..
бл, ну детские ошибки же. Долбаные казахи на админе
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Выглядит более предпочтительным, чем все эти непонятные испанцы. Немецкая тренерская школа последние годы прекрасно себя показывает в АПЛ. Надеюсь, тот тактический бардак, к которому привыкла команда, будет исправлен и появится внятная система в игре и дисциплина в построениях на поле. То, насколько бестолково бегали игроки при Оле, уже было невыносимо смотреть.
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