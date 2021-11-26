МЮ надеется назначить Рангника в ближайшие 24-48 часов

"Манчестер Юнайтед" надеется назначить Ральфа Рангника своим временным главным тренером в ближайшие 24-48 часов.

Напомним, накануне издание The Athletic первым сообщило, что Рангник согласился возглавить "Юнайтед" на остаток этого сезона.



Но в данный момент Ральф связан контрактом с московским "Локомотивом", где он трудится руководителем по спорту и развитию.



Sky Sports ожидает, что Рангник расторгнет свой контракт с российским клубом не позднее конца недели, после чего "красные дьяволы" смогут подтвердить назначение 63-летнего немца.



Отработав полгода на тренерском мостике, затем, как ожидается Рангник останется в "Юнайтед" в качестве консультанта на два сезона.



Кроме того, Ральфу нужно будет получить рабочую визу, поэтому Майкл Кэррик продолжит руководить командой не только в воскресном матче против "Челси", но и против "Арсенала" 2 ноября.