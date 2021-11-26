Роял одобряет запрет Конте на кетчуп и майонез

Защитник "Тоттенхэма" Эмерсон Роял признался, что одобряет строгие запреты нового главного тренера Антонио Конте насчет питания.

Приступив к работе в "Тоттенхэме", Конте сразу же ввел запрет на кетчуп и майонез, заставив игроков принимать здоровую пищу.



Прибывший из "Барселоны" минувшим летом Эмерсон одобряет эти нововведения, потому что понимает, что Антонио хочет улучшить физическую форму игроков.



"Мне нравится кетчуп! Я не привык есть такого рода еду, поэтому его запреты не стали для меня такой уж большой проблемой".



"Что еще было запрещено? Сливочное масло! Масло пропало. Это правда, что тренер указал нам на важность правильного питания и контроля над жировой массой".



"Я никогда не сталкивался с подобным, и поначалу это было удивительно и немного сложно, но это важно для нашей игры. Такого рода детали могут все изменить", — сообщил Роял Sky Sports.