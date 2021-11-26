Кретинский подтвердил, что "Вест Хэм" не планирует крупных покупок в январе

Совладелец "Вест Хэма" Даниэль Кретинский подтвердил, что его клуб не планирует совершать крупных покупок в январе.

Ранее в ноябре Кретинский, который также является совладельцем и президентом пражской "Спарты", приобрел 27 процентов акций "Вест Хэма".



Казалось бы, это должно увеличить трансферный бюджет главного тренера "молотобойцев" Дэвида Мойеса на январь, особенно в свете того, что перед лондонцами открываются реальные возможности побороться за попадание в Лигу Чемпионов.



Однако в открытом письме, опубликованном изданием Evening Standard, Кретинский дает понять, что сосредоточен на долгосрочном планировании.



"Мы пришли, чтобы поддержать клуб, а также реализовать ожидания болельщиков, но это не означает, что мы будем крупно тратить в январе", — уточняет Кретинский.