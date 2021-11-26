Кретинский подтвердил, что "Вест Хэм" не планирует крупных покупок в январе
Совладелец "Вест Хэма" Даниэль Кретинский подтвердил, что его клуб не планирует совершать крупных покупок в январе.
Ранее в ноябре Кретинский, который также является совладельцем и президентом пражской "Спарты", приобрел 27 процентов акций "Вест Хэма".
Казалось бы, это должно увеличить трансферный бюджет главного тренера "молотобойцев" Дэвида Мойеса на январь, особенно в свете того, что перед лондонцами открываются реальные возможности побороться за попадание в Лигу Чемпионов.
Однако в открытом письме, опубликованном изданием Evening Standard, Кретинский дает понять, что сосредоточен на долгосрочном планировании.
"Мы пришли, чтобы поддержать клуб, а также реализовать ожидания болельщиков, но это не означает, что мы будем крупно тратить в январе", — уточняет Кретинский.
26.11.2021 12:00
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с такой фамилией ему в руководство мю
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