Фердинанд считает, что "Ливерпуль" больше всего подходит Холанду

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "Ливерпуль" лучше всего подходит нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

Следующим летом Холанд будет доступен для трансфера по фиксированной цене в 68 миллионов фунтов, что делает отъезд Эрлинга почти неминуемым.



Среди главных претендентов на Холанда называется "Манчестер Сити", за который выступал отец Эрлинга, однако Фердинанд видит вариант лучше.



"Думаю, некоторым другим командам он подходит лучше (чем "Сити"). На месте "Ливерпуля" я бы забрал его прямо сейчас. Если он перейдет в "Ливерпуль", это будет разрушительная тройка нападения. Не думаю, что ему было бы так уж сложно адаптироваться к "Ливерпулю".



"Джек Грилиш перешел в "Манчестер Сити" — он игрок топ-уровня, и все мы любим его, но ему оказалось довольно сложно адаптироваться и попадать в состав этой команды".



"Но глядя на "Ливерпуль", ты чувствуешь, словно у них есть дыра по центру нападения при такой фланговой игре. Правда, я не уверен, что Мохамед Салах будет забивать так же много с Холандом в составе".



"Это было бы невероятно, но "Сити" видится мне более вероятным направлением", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.