Дрогба хочет, чтобы Салах вернулся в "Челси"

Дидье Дрогба и Мохамед Салах Легенда "Челси" Дидье Дрогба призвал нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха вернуться на "Стэмфорд Бридж".

Салах великолепно начал этот сезон, наколотив уже 17 голов в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Однако Мохамед до сих пор не договорился с "Ливерпулем" о продлении своего контракта, истекающего в 2023 году.

Дрогба восхищается игрой Салаха и хотел бы, чтобы Мохамед еще раз попробовал себя в "Челси", но обещает поддержать любое решение 29-летнего египтянина.

"Будь я эгоистом, я бы сказал Салаху уйти из "Ливерпуля" и вернуться в "Челси".

"Мое мнение таково, что Салах все равно будет лучшим, останется он в "Ливерпуле" или уйдет. С ним в составе любая команда будет играть лучше, потому что он знает, что делает, он хорош в забивании и создании голов, и ему лишь нужно доверие тренера".

"Я не знаю, каким будет его решение. Это только его решение и только его будущее. Что бы он ни решил, я буду одним из его фанатов", — цитирует Дрогба Liverpool Echo.


Метки Дрогба, Ливерпуль, Салах, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 26.11.2021 10:26 # superperez101
    Дрогба выдает перлы не хуже того же невила или фердинанда

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  2. ivan-tns 26.11.2021 10:22 # ivan-tns
    В его возрасте только в ПСЖ за баблом!

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  3. dallaslp 26.11.2021 10:21 # dallaslp
    один уже вернулся закончить незавершённое дело. теперь у него душевная травма

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  4. hunter022 26.11.2021 10:18 # hunter022
    Поменять Ливерпуль на синее дерьмо? Дрочьбо слабоумием страдает

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  5. intellect 26.11.2021 10:07 # intellect
    Наставник

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  6. makeewadim 26.11.2021 10:04 # makeewadim
    мдэээээ....

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