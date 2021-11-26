Дрогба хочет, чтобы Салах вернулся в "Челси"

Легенда "Челси" Дидье Дрогба призвал нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха вернуться на "Стэмфорд Бридж".

Салах великолепно начал этот сезон, наколотив уже 17 голов в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Однако Мохамед до сих пор не договорился с "Ливерпулем" о продлении своего контракта, истекающего в 2023 году.



Дрогба восхищается игрой Салаха и хотел бы, чтобы Мохамед еще раз попробовал себя в "Челси", но обещает поддержать любое решение 29-летнего египтянина.



"Будь я эгоистом, я бы сказал Салаху уйти из "Ливерпуля" и вернуться в "Челси".



"Мое мнение таково, что Салах все равно будет лучшим, останется он в "Ливерпуле" или уйдет. С ним в составе любая команда будет играть лучше, потому что он знает, что делает, он хорош в забивании и создании голов, и ему лишь нужно доверие тренера".



"Я не знаю, каким будет его решение. Это только его решение и только его будущее. Что бы он ни решил, я буду одним из его фанатов", — цитирует Дрогба Liverpool Echo.