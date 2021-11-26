О'Хара: "Игроки "Тоттенхэма" опозорились"
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара раскритиковал игроков команды Антонио Конте после поражения от "Муры" в Лиге Конференций.
Позорное поражение 2:1 в Словении в четверг вечером оставило открытым вопрос о выходе "Тоттенхэма" в плей-офф третьего по значимости клубного турнира Европы.
Продемонстрированная "шпорами" игра по-настоящему расстроила О'Хару, который даже предлагает Конте избавиться от отдельных футболистов.
"Думаю, эта команда высшего словенского дивизиона могла бы пободаться в Национальной Лиге (пятом английском дивизионе)".
"Некоторые из этих игроков просто опозорились, и я назову их имена: Дохерти, Ндомбеле, Деле Алли, Давинсон Санчес. Они абсолютно шокировали, и некоторые из них больше не заслуживают носить футболку "Тоттенхэма".
"Это матч в Европе, и ты должен его выиграть и произвести впечатление на своего нового тренера. Ты должен постараться изо всех сил и доказать, что хочешь быть частью этой группы и частью эры Конте. Но в этом матче ни один игрок не заслуживает похвалы".
"Это была шокирующая игра. Эти игроки прогуливались по полю, демонстрируя свое пренебрежение к этому матчу, словно они слишком хороши для этого".
"Некоторые из них сыграли просто позорным образом, и если Конте это не изменит, клуб должен избавиться от них. Мы не хотим, чтобы они были в клубе, это была жалкая игра", — сообщил О'Хара Sky Sports.
26.11.2021 09:00
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Соснуть от какой-то мурЫ это пять. Ору блеать с петушни
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Кёт - по казахски означает жопа! Кётен - маленькая жопа...Кёттенхем сами понимаете что
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