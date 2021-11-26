Зинченко стал целью для "Ньюкасла"

Крайний защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пополнил список трансферных целей "Ньюкасла" на январь.

Зинченко сыграл только 56 минут в этом сезоне Премьер-Лиги, и его появление в стартовом составе на матч Лиги Чемпионов против ПСЖ в минувшую среду стало сюрпризом. Правда Александр себя толком не проявил против парижан и был заменен уже на 54-й минуте.



По информации Daily Mail, "Ньюкасл" собирается предпринять амбициозную попытку взять Зинченко в аренду в январе. "Сороки" готовы поманить 24-летнего украинца возможностью играть регулярно.



Достоверно известно, что Зинченко мог покинуть "Сити" еще летом 2018, когда предложение о его покупке сделал "Вулверхэмптон". Однако Александр решил остаться на "Этихад" и впоследствии сыграл важную роль в завоевании "горожанами" титула Премьер-Лиги.



Дефицит игрового времени у Зинченко в этом сезоне во многом связан с той великолепной формой, которую демонстрирует Жоау Канселу, застолбив за собой позицию левого защитника.