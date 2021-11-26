Конте: "Я не волшебник"

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте оценил положение своей новой команды и призвал не ждать от него чудес.

За годы работы Конте заслужил репутацию специалиста, который способен быстро преобразить команду и достичь успеха. Однако пока влияние Антонио на "шпор" ощущается слабо.

Накануне "Тоттенхэм" и вовсе потерпел поражение 2:1 от словенской "Муры" в Лиге Конфереций. Конте смог почувствовать, как много работы у него впереди.

"По прошествии трех недель я начинаю понимать ситуацию — она непростая. В данный момент уровень "Тоттенхэма" не так уж высок. Я рад быть здесь, но нам предстоит проделать большую работу по усилению состава".

"Однако я не волшебник. Я обнаружил здесь игроков, которые хотят трудиться и обладают замечательной самоотдачей, но иногда этого недостаточно".

"Мы — "Тоттенхэм", но между нами и командами топ-уровня есть серьезный разрыв. Впрочем, меня это не страшит", — цитирует Конте Daily Express.


Метки Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2021 07:00

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  1. hunter022 26.11.2021 08:26 # hunter022
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