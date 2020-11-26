"Сити" возобновляет переговоры со Стерлингом

"Манчестер Сити" собирается возобновить процесс переговоров со своим вингером Рахимом Стерлингом о новом контракте.

В данный момент от действующего контракта Стерлинга остается только один полный год, а "Сити" — не тот клуб, который позволяет своим находящимся в расцвете сил игрокам приближаться к концу свои трудовых договоров.



Ранее Рахим по собственной инициативе поставил на паузу переговоры с "горожанами" о продлении сотрудничества, решив сосредоточиться на борьбе за возвращение в стартовый состав.



Стерлинг неважно начал этот сезон, в котором он еще не выходил в старте на два матча Премьер-Лиги подряд, однако нельзя не отметить, что Рахим делает определенные успехи.



26-летний англичанин забивал в каждом из своих трех последних матчей за команду Хосепа Гвардиолы, включая важнейший гол в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ в минувшую среду. До этого вингер не мог отличиться 10 недель.



Как сообщает The Telegraph, теперь "Сити" собирается возобновить процесс переговоров со Стерлингом о новом контракте. Гвардиола хочет сохранить Рахима на "Этихад" и готов блокировать интерес других клубов, включая "Барселону", к экс-игроку "Ливерпуля" в январе.