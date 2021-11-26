"Лестер" победил "Легию"

"Лестер" одержал победу 3:1 над "Легией" и захватил лидерство в своей группе Лиги Европы.

"Лисы" обеспечили себе результат уже в первые полчаса с небольшим, когда голами отметились Патсон Дака, Джеймс Мэддисон и Уилфрид Ндиди.



В этот же период "Легия" оформила один свой гол — Филип Младенович сыграл на добивании после отраженного Каспером Шмейхелем пенальти.



После перерыва счет 3:1 уже не изменился. Благодаря этой победе команда Брендана Роджерса поднялась с последнего на первое место Группы C и в заключительном туре сыграет с "Наполи".



"Лестер" (Англия) — "Легия" (Польша) — 3:1 (3:1)



Голы: Дака 11, Мэддисон 21, Ндиди 33 — Младенович 26.



"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Томас, Сумаре (Дьюсбери-Холл 62), Ндиди, Мэддисон (Перес 63), Лукман (Олбрайтон 84), Барнс, Дака (Ихеаначо 85).