"Тоттенхэм" проиграл в Словении
"Тоттенхэм" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Муры" и оставил открытым вопрос насчет своего выхода в плей-офф Лиги Конференций.
"Шпоры" откровенно провалили первый тайм этого выездного матча, до перерыва ни разу не пробив в створ чужих ворот.
При этом пропустили лондонцы уже на 11-й минуте, когда Томи Хорват вошел в штрафную с правого края, словно не замечая Давинсона Санчеса, и закрутил мяч в дальний угол ворот — 1:0.
Также стоит отметить, что на 31-й минуте "Тоттенхэм" остался вдесятером после того, как Райан Сессеньон получил вторую желтую карточку.
Какого-то заметного прогресса в игре "шпор" после перерыва не наблюдалось, но на 72-й минуте Харри Кейн подарил своей команде надежду — 1:1.
Однако поддержка своих фанатов и один лишний игрок помогли "Муре", основанной только девять лет назад, дожать команду Антонио Конте в компенсированное время. Амадей Мароша оставил победу за хозяевами — 2:1.
Этот результат означает, что второе место Группы G — максимум, на который может рассчитывать "Тоттенхэм" в последнем туре.
"Мура" (Словения) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:1 (1:0)
Голы: Хорват 11, Мароша 90 — Кейн 72.
"Тоттенхэм": Голлини, Дохерти (Дэвис 53), Танганга, Родон (Дайер 54), Санчес, Сессеньон, Скипп, Ндомбеле (Хейбьерг 76), Алли (Сон 54), Хиль (Моура 54), Кейн.
Удаление: Сессеньон 31.
25.11.2021 22:55
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Я же говорил, что это просто место проклятое, если даже Мауру там не удалось ничего взять.
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Хуле вы гоните на графена, это просто кетчуп и майонез ещё не полностью вышли из футболистов ттх
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Конте топарь, решил слить ЛК, что бы сосать в апл
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Контекс скоро поймет, что попал в клуб неудачников.
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Конте топчик !?
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Муркаааа ты мой мурленочек, муркааа ты мой котеночек!!! Мурка Маруся Климова!! ПРОСТИ ЛЮ-БИ-МО-ГО!
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Парик их спасёт. Или, скорее всего, отожмёт шекелей и уйдёт тренить нормальный клуб.
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