"Тоттенхэм" проиграл в Словении

"Тоттенхэм" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Муры" и оставил открытым вопрос насчет своего выхода в плей-офф Лиги Конференций.

"Шпоры" откровенно провалили первый тайм этого выездного матча, до перерыва ни разу не пробив в створ чужих ворот.



При этом пропустили лондонцы уже на 11-й минуте, когда Томи Хорват вошел в штрафную с правого края, словно не замечая Давинсона Санчеса, и закрутил мяч в дальний угол ворот — 1:0.



Также стоит отметить, что на 31-й минуте "Тоттенхэм" остался вдесятером после того, как Райан Сессеньон получил вторую желтую карточку.



Какого-то заметного прогресса в игре "шпор" после перерыва не наблюдалось, но на 72-й минуте Харри Кейн подарил своей команде надежду — 1:1.



Однако поддержка своих фанатов и один лишний игрок помогли "Муре", основанной только девять лет назад, дожать команду Антонио Конте в компенсированное время. Амадей Мароша оставил победу за хозяевами — 2:1.



Этот результат означает, что второе место Группы G — максимум, на который может рассчитывать "Тоттенхэм" в последнем туре.



"Мура" (Словения) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:1 (1:0)



Голы: Хорват 11, Мароша 90 — Кейн 72.



"Тоттенхэм": Голлини, Дохерти (Дэвис 53), Танганга, Родон (Дайер 54), Санчес, Сессеньон, Скипп, Ндомбеле (Хейбьерг 76), Алли (Сон 54), Хиль (Моура 54), Кейн.



Удаление: Сессеньон 31.