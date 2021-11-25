"Тоттенхэм" проиграл в Словении

Антонио Конте "Тоттенхэм" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Муры" и оставил открытым вопрос насчет своего выхода в плей-офф Лиги Конференций.

"Шпоры" откровенно провалили первый тайм этого выездного матча, до перерыва ни разу не пробив в створ чужих ворот.

При этом пропустили лондонцы уже на 11-й минуте, когда Томи Хорват вошел в штрафную с правого края, словно не замечая Давинсона Санчеса, и закрутил мяч в дальний угол ворот — 1:0.

Также стоит отметить, что на 31-й минуте "Тоттенхэм" остался вдесятером после того, как Райан Сессеньон получил вторую желтую карточку.

Какого-то заметного прогресса в игре "шпор" после перерыва не наблюдалось, но на 72-й минуте Харри Кейн подарил своей команде надежду — 1:1.

Однако поддержка своих фанатов и один лишний игрок помогли "Муре", основанной только девять лет назад, дожать команду Антонио Конте в компенсированное время. Амадей Мароша оставил победу за хозяевами — 2:1.

Этот результат означает, что второе место Группы G — максимум, на который может рассчитывать "Тоттенхэм" в последнем туре.

"Мура" (Словения) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:1 (1:0)

Голы: Хорват 11, Мароша 90 — Кейн 72.

"Тоттенхэм": Голлини, Дохерти (Дэвис 53), Танганга, Родон (Дайер 54), Санчес, Сессеньон, Скипп, Ндомбеле (Хейбьерг 76), Алли (Сон 54), Хиль (Моура 54), Кейн.

Удаление: Сессеньон 31.


Метки Лига Конференций, Мура, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2021 22:55

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Последние комментарии:




  1. sausage 25.11.2021 23:14 # sausage
    Я же говорил, что это просто место проклятое, если даже Мауру там не удалось ничего взять.

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  2. mugabe 25.11.2021 23:09 # mugabe
    Хуле вы гоните на графена, это просто кетчуп и майонез ещё не полностью вышли из футболистов ттх

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  3. unclearness 25.11.2021 23:05 # unclearness
    Конте топарь, решил слить ЛК, что бы сосать в апл

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  4. brown-ale 25.11.2021 23:04 # brown-ale
    Контекс скоро поймет, что попал в клуб неудачников.

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  5. b84 25.11.2021 23:04 # b84
    Конте топчик !?

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  6. vagifspurs 25.11.2021 23:02 # vagifspurs
    Муркаааа ты мой мурленочек, муркааа ты мой котеночек!!! Мурка Маруся Климова!! ПРОСТИ ЛЮ-БИ-МО-ГО!

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  7. lahmatyj 25.11.2021 23:01 # lahmatyj
    Парик их спасёт. Или, скорее всего, отожмёт шекелей и уйдёт тренить нормальный клуб.

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