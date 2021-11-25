Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Рапид"

Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть на выезде "Рапид" и досрочно гарантировать себе первое место в Группе H Лиги Европы.

"Молотобойцы" выглядели лучше по игре в первом тайме, однако "Рапид" оступился только незадолго до перерыва, когда Андрей Ярмоленко замкнул головой подачу Николы Влашича, а затем заработал для Марка Нобла пенальти.



На перерыв команды ушли при счете 0:2. Довести дело до итоговой победы команде Дэвида Мойеса не составило труда.



Благодаря этим трем очкам "Вест Хэм" досрочно выиграл свою группу, а значит в первом раунде плей-офф избежит встречи с прибывающей из Лиги Чемпионов командой.



"Рапид" (Австрия) — "Вест Хэм" (Англия) — 0:2 (0:2)



Голы: Ярмоленко 39, Нобл 45 (пен).



"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал, Диоп, Доусон, Масуаку (Фредерикс 78), Нобл, Соучек (Крал 65), Лансини (Форнальс 65), Влашич (Перкинс 78), Ярмоленко, Боуэн (Бенрахма 65).