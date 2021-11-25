Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Рапид"
Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть на выезде "Рапид" и досрочно гарантировать себе первое место в Группе H Лиги Европы.
"Молотобойцы" выглядели лучше по игре в первом тайме, однако "Рапид" оступился только незадолго до перерыва, когда Андрей Ярмоленко замкнул головой подачу Николы Влашича, а затем заработал для Марка Нобла пенальти.
На перерыв команды ушли при счете 0:2. Довести дело до итоговой победы команде Дэвида Мойеса не составило труда.
Благодаря этим трем очкам "Вест Хэм" досрочно выиграл свою группу, а значит в первом раунде плей-офф избежит встречи с прибывающей из Лиги Чемпионов командой.
"Рапид" (Австрия) — "Вест Хэм" (Англия) — 0:2 (0:2)
Голы: Ярмоленко 39, Нобл 45 (пен).
"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал, Диоп, Доусон, Масуаку (Фредерикс 78), Нобл, Соучек (Крал 65), Лансини (Форнальс 65), Влашич (Перкинс 78), Ярмоленко, Боуэн (Бенрахма 65).
25.11.2021 22:45
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Играл бы Ярмола хотя бы6 матчей из 10 так, был бы в основе. А так, увы, пора уёбывать.
зы: молотки молотки.
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