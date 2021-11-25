Харгривз считает, что "Сити" преподал ПСЖ "мастеркласс"

Хосеп Гвардиола Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Оуэн Харгривз назвал "мастерклассом" победу "Манчестер Сити" над ПСЖ в Лиге Чемпионов.

Накануне "Сити" одержал волевую победу в домашних стенах над ПСЖ со счетом 2:1, на протяжении всего матча диктуя игру и заставив соперника много обороняться.

Харгривз считает, что после столь убедительной — не по счету, но по игре — победы у звездных нападающих ПСЖ даже возникнет чувство зависти к команде Хосепа Гвардиолы.

"Думаю, сегодня это был мастеркласс — сотворить такое без Фила Фодена и Кевина Де Брюйне".

"Месси, Мбаппе и Неймар покидают поле, думая про себя: "Вот бы нам выступать за команду, играющую таким образом".

"На табло всего лишь 2:1, но ощущение, словно счет крупнее", — сообщил Харгривз в эфире BT Sport.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, ПСЖ, Харгривз

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2021 22:00

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  1. chelsiukpro 25.11.2021 22:36 # chelsiukpro
    Просто отрабатывать надо игрокам и выкладываться на все 100%. Почему Сити пресинговал большую часть матча теряя силу когда ПСЖ был с мячиком! С Парижане так себе просто в футбол играли....

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  2. ganinilyha 25.11.2021 22:32 # ganinilyha
    ПСЖ играет без центра поля. И даже так они 2-0 ёбнули их дома.

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  3. mancunia-planet 25.11.2021 22:04 # mancunia-planet
    Потому что Сити это команда с классным коучем у руля, вот и вся песня. Это реально команда. ПСЖ это сборище классных игроков с таксебешным коучем.

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