Харгривз считает, что "Сити" преподал ПСЖ "мастеркласс"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Оуэн Харгривз назвал "мастерклассом" победу "Манчестер Сити" над ПСЖ в Лиге Чемпионов.

Накануне "Сити" одержал волевую победу в домашних стенах над ПСЖ со счетом 2:1, на протяжении всего матча диктуя игру и заставив соперника много обороняться.



Харгривз считает, что после столь убедительной — не по счету, но по игре — победы у звездных нападающих ПСЖ даже возникнет чувство зависти к команде Хосепа Гвардиолы.



"Думаю, сегодня это был мастеркласс — сотворить такое без Фила Фодена и Кевина Де Брюйне".



"Месси, Мбаппе и Неймар покидают поле, думая про себя: "Вот бы нам выступать за команду, играющую таким образом".



"На табло всего лишь 2:1, но ощущение, словно счет крупнее", — сообщил Харгривз в эфире BT Sport.