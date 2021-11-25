ПСЖ провел встречу с Зиданом

ПСЖ провел очную встречу с бывшим главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом.

Судя по всему, "Манчестер Юнайтед" назначит временным наставником на остаток сезона Ральфа Рангника. "Красные дьяволы" поступят таким образом после того, как их запрос насчет главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино был отклонен.



Однако "Юнайтед" не теряет интерес к Почеттино, а лишь откладывает его. "Дьяволы" вернутся за Маурисио следующим летом.



Заранее готовясь к расставанию с Почеттино, ПСЖ вступил в переговоры с Зиданом. Как стало известно Le Parisien, Зинедин уже провел встречу с руководством французского гранда.



На этой встрече, прошедшей в роскошном парижском отеле Royal Monceau, ПСЖ был представлен спортивным директором Леонардо и генеральным директором Жан-Клодом Бланом. Последний является хорошим другом Зидана.



План ПСЖ состоит в том, чтобы заранее договориться с Зиданом, но к работе Зинедин приступит только следующим летом, когда Почеттино уйдет в "Юнайтед".