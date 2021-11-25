Ван дер Ваарт: "Магуайр — дерьмо"

Бывший плеймейкер "Тоттенхэма" Рафаэль Ван дер Ваарт раскритиковал капитана "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра, назвав того дерьмом.

На старте нового сезона Магуайр находится в неважной форме, и слабость оборонительной игры "Юнайтед" во многом привела к увольнению Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.



Однако Ван дер Ваарт считает, что дело не только в форме, но также в низком мастерстве Харри. Рафаэль даже сравнивает самого дорогого защитника в мире с футболистом-любителем.



"Я слишком много говорю о Харри Магуайре, поэтому лучше я постараюсь избегать разговоров о нем. Но он правда дерьмо. Я так часто это повторяю".



"У меня в голове не укладывается тот факт, что они заплатили за него 90 миллионов евро. Так дорого он стоил!"



"Где они его отыскали? Игроки вроде него выступают за любительские клубы в Голландии".



"Думаю, это невероятно. Он не защитник топ-уровня, и он демонстрирует это каждую неделю. Раз ты покупаешь таких игроков, то я могу понять, почему в конце концов у тебя возникают финансовые проблемы", — цитирует Ван дер Ваарта Daily Star.