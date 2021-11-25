Ван дер Ваарт: "Магуайр — дерьмо"

Харри Магуайр Бывший плеймейкер "Тоттенхэма" Рафаэль Ван дер Ваарт раскритиковал капитана "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра, назвав того дерьмом.

На старте нового сезона Магуайр находится в неважной форме, и слабость оборонительной игры "Юнайтед" во многом привела к увольнению Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

Однако Ван дер Ваарт считает, что дело не только в форме, но также в низком мастерстве Харри. Рафаэль даже сравнивает самого дорогого защитника в мире с футболистом-любителем.

"Я слишком много говорю о Харри Магуайре, поэтому лучше я постараюсь избегать разговоров о нем. Но он правда дерьмо. Я так часто это повторяю".

"У меня в голове не укладывается тот факт, что они заплатили за него 90 миллионов евро. Так дорого он стоил!"

"Где они его отыскали? Игроки вроде него выступают за любительские клубы в Голландии".

"Думаю, это невероятно. Он не защитник топ-уровня, и он демонстрирует это каждую неделю. Раз ты покупаешь таких игроков, то я могу понять, почему в конце концов у тебя возникают финансовые проблемы", — цитирует Ван дер Ваарта Daily Star.


Метки Ван дер Ваарт, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 687

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  1. frisby 25.11.2021 20:24 # frisby
    хоть у кого то нашлись яйца сказать очевидное о куске гавна за 80 сука миллионов фунтов стерлингов

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  2. fc-oil 25.11.2021 20:19 # fc-oil
    Капитан очевидность. Это давно понятно, у него на морде это написано

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  3. hunter022 25.11.2021 20:09 # hunter022
    Может он и дерьмо зато Рафаэль играл за самую дерьмовую команду АПЛ

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  4. mugabe 25.11.2021 20:08 # mugabe
    Это правда

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  5. tursa 25.11.2021 20:05 # tursa
    зато всяким албаниям и сан марино забивает

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  6. liverpool-95 25.11.2021 20:02 # liverpool-95
    ууууууууууууууу

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  7. j24081993 25.11.2021 20:01 # j24081993
    Хаха. По факту.

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