Рангник согласился возглавить МЮ до конца сезона

Ральф Рангник согласился стать главным тренером "Манчестер Юнайтед" до конца сезона.

Отчаявшись переманить Маурисио Почеттино из ПСЖ раньше следующего лета, "Юнайтед" сосредоточился на изначальном плане, предусматривающем назначение временного наставника на остаток сезона.



С этой ролью связывали Руди Гарсию, Люсьена Фавра, Эрнесто Вальверде, Хулена Лопетеги и Паулу Фонсеку, однако The Athletic утверждает, что "красные дьяволы" уже сделали свой выбор.



По информации авторитетного издания, "Юнайтед" достиг договоренности с Рангником и теперь ждет, когда Ральф расторгнет свой контракт с московским "Локомотивом", где он с июля трудится руководителем по спорту и развитию.



Расторжение контракта с "Локомотивом" видится формальностью, но еще Рангнику нужно получить разрешение на работу в Англии, поэтому 63-летний немец не будет присутствовать на матче Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшее воскресенье.



Ожидается, что Рангник заключит контракт с "Юнайтед" до конца мая. Отработав свои полгода в качестве тренера, затем Ральф станет консультантом клуба с "Олд Траффорд".



Ранее в своей карьере Рангник тренировал "Ганновер", "Шальке-04, "Хоффенхайм" и "РБ Лейпциг". Также Ральф добился определенных успехов в качестве директора, определяя стратегию развития клубов семейства Red Bull.