Рангник согласился возглавить МЮ до конца сезона
Ральф Рангник согласился стать главным тренером "Манчестер Юнайтед" до конца сезона.
Отчаявшись переманить Маурисио Почеттино из ПСЖ раньше следующего лета, "Юнайтед" сосредоточился на изначальном плане, предусматривающем назначение временного наставника на остаток сезона.
С этой ролью связывали Руди Гарсию, Люсьена Фавра, Эрнесто Вальверде, Хулена Лопетеги и Паулу Фонсеку, однако The Athletic утверждает, что "красные дьяволы" уже сделали свой выбор.
По информации авторитетного издания, "Юнайтед" достиг договоренности с Рангником и теперь ждет, когда Ральф расторгнет свой контракт с московским "Локомотивом", где он с июля трудится руководителем по спорту и развитию.
Расторжение контракта с "Локомотивом" видится формальностью, но еще Рангнику нужно получить разрешение на работу в Англии, поэтому 63-летний немец не будет присутствовать на матче Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшее воскресенье.
Ожидается, что Рангник заключит контракт с "Юнайтед" до конца мая. Отработав свои полгода в качестве тренера, затем Ральф станет консультантом клуба с "Олд Траффорд".
Ранее в своей карьере Рангник тренировал "Ганновер", "Шальке-04, "Хоффенхайм" и "РБ Лейпциг". Также Ральф добился определенных успехов в качестве директора, определяя стратегию развития клубов семейства Red Bull.
25.11.2021 19:00
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Последние комментарии:
кто читает мои блоги, те прекрасно помнят, что я предлагал назначить немецкого специалиста, чтоб МЮ соответствовал современным тенденциям развития и управления клубом.
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Мле. Там в АПЛ уже немецких тренеров больше, чем в бундеслиге.
(ответить)
АХАХВХАХАХА
и это Ман Юнайтед? что это за куйня а не клуп
даже мне стыдно
(ответить)
МЮ - чемпик! (с)
не лучше Почеттино, но лучше Конте однозначно
(ответить)
Ахуенно)
(ответить)
просто конте сразу сказал приду если рона нахуй
вот теперь такой гемор
(ответить)
кто это ваще такой? какими зашкварами знаменит?
(ответить)
А чё манки молчат? Или не поймут, как этому относиться?
(ответить)
Деревенские тупни везде пистят о ДНК и осуждают тренерскую проституцию, при этом назначают Рангника, ОМГ
Манчестеркие куколды они же Куколд Юнайтед
(ответить)
Хз-хз, странная личность. По крайней мере многие из фанатов Локо будут рады, что он уйдёт. Интересно, что будет с Гисдолем? И ещё интереснее, что за должность ему пообещали МЮ после. Просто консультант как-то смешно звучит.
(ответить)
Рис Джеймс > Роберто Карлос, таких крайних защитников ещё не было в истории, лучший игрок в АПЛ и лучший Бек мира на данный момент
(ответить)
А если по серьезке, то он похож на создателя Шоу Трумана
(ответить)
Кажется у МЮ появился шанс стать нормальными
(ответить)
неужели муму грамотного человека решили пригласить
(ответить)
Мура - Тоттенхэм
(ответить)
Гнилой ху1есос, из-за которого Локо будет страдать и снова съедет в точку старта. Сульшер то хоть своим был для МЮ, а этому псу желаю обосраться и закончить сезон в середине таблицы.
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Почетино проeбал свое счастье, летом подпишем Тен Хага и будем доминировать следующие 10 лет
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Руни, Терри... Больше топовых тренеров не осталось для этого недоклуба без истории
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Мура - Тоттенхэм
Источник: http://fapl.ru/posts/89767/#reply
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Мавроди от мира футбола, распиаренный мошенник уровня Боаша или Моуринью.
Символично что снова мю надули
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