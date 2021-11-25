Рангник согласился возглавить МЮ до конца сезона

Ральф Рангник Ральф Рангник согласился стать главным тренером "Манчестер Юнайтед" до конца сезона.

Отчаявшись переманить Маурисио Почеттино из ПСЖ раньше следующего лета, "Юнайтед" сосредоточился на изначальном плане, предусматривающем назначение временного наставника на остаток сезона.

С этой ролью связывали Руди Гарсию, Люсьена Фавра, Эрнесто Вальверде, Хулена Лопетеги и Паулу Фонсеку, однако The Athletic утверждает, что "красные дьяволы" уже сделали свой выбор.

По информации авторитетного издания, "Юнайтед" достиг договоренности с Рангником и теперь ждет, когда Ральф расторгнет свой контракт с московским "Локомотивом", где он с июля трудится руководителем по спорту и развитию.

Расторжение контракта с "Локомотивом" видится формальностью, но еще Рангнику нужно получить разрешение на работу в Англии, поэтому 63-летний немец не будет присутствовать на матче Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшее воскресенье.

Ожидается, что Рангник заключит контракт с "Юнайтед" до конца мая. Отработав свои полгода в качестве тренера, затем Ральф станет консультантом клуба с "Олд Траффорд".

Ранее в своей карьере Рангник тренировал "Ганновер", "Шальке-04, "Хоффенхайм" и "РБ Лейпциг". Также Ральф добился определенных успехов в качестве директора, определяя стратегию развития клубов семейства Red Bull.


Метки Локомотив, Манчестер Юнайтед, Рангник, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 2735

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 25.11.2021 20:23 # naby-keita
    кто читает мои блоги, те прекрасно помнят, что я предлагал назначить немецкого специалиста, чтоб МЮ соответствовал современным тенденциям развития и управления клубом.

    подписывайтесь на мой блог. для этого вам нужно обоссать всего лишь 1,5 фаната Мансити и всё.
    следите за моим блогом, вас ждёт много интересного.

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  2. fc-oil 25.11.2021 20:18 # fc-oil
    Мле. Там в АПЛ уже немецких тренеров больше, чем в бундеслиге.

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  3. mafia 25.11.2021 20:18 # mafia
    АХАХВХАХАХА
    и это Ман Юнайтед? что это за куйня а не клуп
    даже мне стыдно

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  4. largo-winch 25.11.2021 20:17 # largo-winch
    МЮ - чемпик! (с)
    не лучше Почеттино, но лучше Конте однозначно

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  5. quavo 25.11.2021 20:11 # quavo
    Ахуенно)

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  6. superperez101 25.11.2021 19:54 # superperez101
    просто конте сразу сказал приду если рона нахуй
    вот теперь такой гемор

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  7. kipeloff89 25.11.2021 19:52 # kipeloff89
    кто это ваще такой? какими зашкварами знаменит?

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  8. sausage 25.11.2021 19:51 # sausage
    А чё манки молчат? Или не поймут, как этому относиться?

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  9. sellman 25.11.2021 19:45 # sellman
    Деревенские тупни везде пистят о ДНК и осуждают тренерскую проституцию, при этом назначают Рангника, ОМГ

    Манчестеркие куколды они же Куколд Юнайтед

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  10. sausage 25.11.2021 19:35 # sausage
    Хз-хз, странная личность. По крайней мере многие из фанатов Локо будут рады, что он уйдёт. Интересно, что будет с Гисдолем? И ещё интереснее, что за должность ему пообещали МЮ после. Просто консультант как-то смешно звучит.

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  11. wymkentski 25.11.2021 19:21 # wymkentski
    Рис Джеймс > Роберто Карлос, таких крайних защитников ещё не было в истории, лучший игрок в АПЛ и лучший Бек мира на данный момент

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  12. kagawa 25.11.2021 19:19 # kagawa
    А если по серьезке, то он похож на создателя Шоу Трумана

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  13. kagawa 25.11.2021 19:18 # kagawa
    Кажется у МЮ появился шанс стать нормальными

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  14. slash-lfc 25.11.2021 19:17 # slash-lfc
    неужели муму грамотного человека решили пригласить

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  15. lexa-arsenal 25.11.2021 19:16 # lexa-arsenal
    Мура - Тоттенхэм

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  16. vagifspurs 25.11.2021 19:15 # vagifspurs
    Гнилой ху1есос, из-за которого Локо будет страдать и снова съедет в точку старта. Сульшер то хоть своим был для МЮ, а этому псу желаю обосраться и закончить сезон в середине таблицы.

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  17. heyoung 25.11.2021 19:12 # heyoung
    Почетино проeбал свое счастье, летом подпишем Тен Хага и будем доминировать следующие 10 лет

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  18. lexa-arsenal 25.11.2021 19:08 # lexa-arsenal
    Руни, Терри... Больше топовых тренеров не осталось для этого недоклуба без истории

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  19. lexa-arsenal 25.11.2021 19:07 # lexa-arsenal
    Мура - Тоттенхэм

    Источник: http://fapl.ru/posts/89767/#reply

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  20. great-alexander 25.11.2021 19:02 # great-alexander
    Мавроди от мира футбола, распиаренный мошенник уровня Боаша или Моуринью.
    Символично что снова мю надули

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