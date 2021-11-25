Кэррик останется у руля "Юнайтед" на матч против "Челси"

Майкл Кэррик Майкл Кэррик останется у руля "Манчестер Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшее воскресенье.

Напомним, Кэррик принял управление первой командой "Юнайтед" в минувший понедельник из рук уволенного Оле Гуннара Сульшера, у которого он был ассистентом.

"Красные дьяволы" все еще ведут поиски временного тренера на остаток сезона и едва ли завершат этот процесс в ближайшие дни, поэтому Кэррик продолжит исполнять свои обязанности, сообщает Sky Sports.

Пока под руководством Майкла "Юнайтед" успел провести один матч, одержав победу 0:2 над "Вильярреалом" в Лиге Чемпионов в минувший вторник.

Среди кандидатов, которых "дьяволы" рассматривают на роль временщика, значатся Ральф Рангник, Эрнесто Вальверде и Руди Гарсия.


Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2021 18:00

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  1. chr1s8rown 25.11.2021 18:49 # chr1s8rown
    Победи щенокси и работа твоя

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  2. superperez101 25.11.2021 18:06 # superperez101
    а ведь буквально в августе орали что заберут чемпик

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  3. superperez101 25.11.2021 18:03 # superperez101
    ну вот, а пенсы боялись

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