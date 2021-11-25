Кэррик останется у руля "Юнайтед" на матч против "Челси"
Майкл Кэррик останется у руля "Манчестер Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшее воскресенье.
Напомним, Кэррик принял управление первой командой "Юнайтед" в минувший понедельник из рук уволенного Оле Гуннара Сульшера, у которого он был ассистентом.
"Красные дьяволы" все еще ведут поиски временного тренера на остаток сезона и едва ли завершат этот процесс в ближайшие дни, поэтому Кэррик продолжит исполнять свои обязанности, сообщает Sky Sports.
Пока под руководством Майкла "Юнайтед" успел провести один матч, одержав победу 0:2 над "Вильярреалом" в Лиге Чемпионов в минувший вторник.
Среди кандидатов, которых "дьяволы" рассматривают на роль временщика, значатся Ральф Рангник, Эрнесто Вальверде и Руди Гарсия.
25.11.2021 18:00
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Победи щенокси и работа твоя
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