Кэррик останется у руля "Юнайтед" на матч против "Челси"

Майкл Кэррик останется у руля "Манчестер Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшее воскресенье.

Напомним, Кэррик принял управление первой командой "Юнайтед" в минувший понедельник из рук уволенного Оле Гуннара Сульшера, у которого он был ассистентом.



"Красные дьяволы" все еще ведут поиски временного тренера на остаток сезона и едва ли завершат этот процесс в ближайшие дни, поэтому Кэррик продолжит исполнять свои обязанности, сообщает Sky Sports.



Пока под руководством Майкла "Юнайтед" успел провести один матч, одержав победу 0:2 над "Вильярреалом" в Лиге Чемпионов в минувший вторник.



Среди кандидатов, которых "дьяволы" рассматривают на роль временщика, значатся Ральф Рангник, Эрнесто Вальверде и Руди Гарсия.