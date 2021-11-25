"Юнайтед" вступил в борьбу за Влаховича

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича в преддверии зимнего трансферного окна.

21-летний Влахович блестяще проводит этот сезон, забив 12 голов и отдав две результативные передачи в 14 матчах за свой клуб.



Как и "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Ювентус" и "Милан", "Юнайтед" неоднократно просматривал Душана в этом сезоне, а теперь готов попытаться его купить, утверждает Daily Mail.



Всего Влахович забил 41 гол в 98 матчах за "Фиорентину", однако "фиалки" должны быть сговорчивыми, ведь Душан отказался от нового контракта, а от его действующего остается только один полный год.



В данный момент "Фиорентина" оценивает сербского бомбардира в 70 миллионов фунтов.